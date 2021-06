USA: Szef sztabów sił zbrojnych: łączne budżety wojskowe Chin i Rosji przewyższają amerykański

Łączne wydatki na cele militarne Chin i Rosji, po uwzględnieniu siły nabywczej, przewyższają budżet wojskowy USA - powiedział w czwartek w amerykańskim Senacie przewodniczący kolegium szefów sztabów sił zbrojnych USA gen. Mark Milley. Wzrost wydatków Chin jest niepokojący - dodał.

Chiny i Rosja to dwaj najwięksi konkurenci USA pod względem siły militarnej, a ministrowie obrony już od kilku lat zaznaczają, że rozwój chińskiego wojska to poważne wyzwanie dla amerykańskiej armii. Widoczna jeszcze trzy, dwie dekady temu luka miedzy zdolnościami militarnymi USA i Chin stopniowo się zmniejsza - pisze portal radia Głos Ameryki.

Milley i minister obrony Lloyd Austin mówili wcześniej, że poziom tegorocznych wydatków militarnych USA, 715 mld dolarów, wymagał podejmowania "trudnych wyborów", ale kraj ma zapewnioną "odpowiednią obronę".

"Przez zbyt długi czas prosimy nasze siły zbrojne o to, by robiły tak wiele przy zbyt małych środkach" - Głos Ameryki przytacza apelującego o zwiększenie wydatków na armię republikańskiego senatora Jima Inhofe'a. Według jego wyliczeń, biorąc pod uwagę siłę nabywczą, Chiny wydają na wojsko 604 mld dolarów, a Rosja - ok. 200 mld.

Tegoroczny budżet wojskowy USA przygotowany przez administrację Joe Bidena jest o 6 mld mniejszy niż propozycja z czasów poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa. Demokratyczny senator Tim Kaine bronił tej decyzji, tłumacząc, że chociaż za czasów Trumpa na armię teoretycznie przeznaczano więcej pieniędzy, środki te często wydawano na "niemilitarne sytuacje kryzysowe", jak chociażby budowa muru wzdłuż południowej granicy kraju.

Według zestawienia Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) w 2020 r. USA wydały na wojsko 778 mld dolarów, Chiny - 252 mld, a Rosja - 61,7 mld.