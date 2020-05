USA: Szef Twittera: zatrudnieni u nas mogą pracować z domu na stałe

Pracownicy Twittera nie muszą wracać do biura; na stałe - nawet po pandemii - mogą pracować zdalnie - przekazał portalowi CBS News dyrektor generalny tego serwisu społecznościowego Jack Dorsey.

Kierownictwo Twittera uważa, że firma ta jest idealnie przystosowana do pracy zdalnej. "Ostatnie kilka miesięcy dowiodło, że możemy w ten sposób pracować" - głosi oświadczenie rzecznika tej amerykańskiej spółki. "Więc jeśli nasi pracownicy są w sytuacji, która umożliwia im pracę z domu, i chcą tak pracować na zawsze, to umożliwimy to" - dodano.

Pracownikom Twittera ma być w odpowiednim czasie zapewniona możliwość powrotu do pracy w biurze, oczywiście przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Do końca 2020 roku firma nie przewiduje jednak spotkań biznesowych.

Zatrudnionych w Twitterze o pracę z domu poproszono na początku marca, podobne kroki podjęły m.in. Google oraz Amazon. Pracownicy biur Google'a i Facebooka mogą pracować zdalnie do końca 2020 roku, Amazona - przynajmniej do początku października br.

W marcu i kwietniu władze większości amerykańskich stanów nakazały swoim mieszkańcom pozostać w domach. Zgodnie z tymi zasadami - częściowo w Stanach Zjednoczonych obecnie znoszonymi - mieszkanie opuścić można jedynie, gdy jest to konieczne.