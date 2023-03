USA: Szefowa resortu finansów Yellen wykluczyła bailout upadłego Silicon Valley Bank

Szefowa amerykańskiego resortu finansów Janet Yellen wykluczyła w niedzielę możliwość pomocy finansowej dla upadłego banku Silicon Valley Bank (SVB). Zapowiedziała jednak w wywiadzie dla CBS, że pracuje nad pomocą klientom banku, obsługującego znaczną część firm z Doliny Krzemowej.

"Postawmy sprawę jasno: podczas ostatniego kryzysu finansowego, byli inwestorzy i właściciele systemowo dużych banków, którzy zostali uratowani i z pewnością nie rozważamy (...), by zrobić to ponownie" - powiedziała Yellen w wywiadzie w programie "Face the Nation" w telewizji CBS.

Jak podkreśliła, po kryzysie finansowym w 2008 r. wprowadzono odpowiednie reformy, by temu zapobiec. "Jesteśmy jednak zaniepokojeni sprawę deponentów i skupiamy się na zaspokojeniu ich potrzeb" - dodała.

Yellen odpowiedziała w ten sposób na upadek banku SVB, który w piątek został przejęty przez państwową Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC, Federalna Korporacja Gwarancji Depozytów) po tym, gdy bank nie był w stanie wypłacić pieniędzy klientów wycofujących w panice swoje depozyty. SVB, 16. największy bank w USA, obsługiwał znaczną część startupów, firm i funduszy z Doliny Krzemowej.

Do interwencji rządu wzywali m.in. inwestorzy i część polityków z Kalifornii, choć wielu innych przestrzegało przed bailoutem banku.

FDIC gwarantuje depozyty do 250 tys. dolarów, ale ponad 85 proc. kont w SVB zawierało środki ponad tę kwotę. To oznacza, że upadek banku może potencjalnie doprowadzić do fali zwolnień i upadłości firm, które miały środki w tej instytucji. FDIC zapowiedziała, że nieobjęci gwarancją klienci otrzymają dostęp do części swoich pieniędzy w przyszłym tygodniu, jednak wiele zależy od sposobu rozwiązania problemu.

Jak stwierdziła w niedzielę Yellen, FDIC rozważa wiele opcji zaspokojenia klientów upadłego banku, w tym przejęcie go przez inne instytucje finansowe.

Yellen zapewniła, że mimo to amerykański system bankowy jest "bezpieczny i dobrze dokapitalizowany", a celem administracji USA jest zapewnienie, by "kłopoty w jednym banku nie stworzyły zagrożenia dla innych, które są solidne".

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński