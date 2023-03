USA: Szefowie agencji wywiadowczych: Chiny będą pogłębiać współpracę z Rosją

Mimo międzynarodowego potępienia rosyjskiej inwazji na Ukrainę Chiny będą pogłębiały współpracę z Rosją, starając się podważyć pozycję USA – ocenili szefowie amerykańskich agencji wywiadowczych w opinii na temat globalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.

W środowym raporcie skupiono się szczególnie na zagrożeniu ze strony Chin i Rosji. Oceniono, że Chiny będą dalej zastraszały swoich rywali na Morzu Południowochińskim i będą kontynuowały działania prowadzone w 2022 roku, co może oznaczać kolejne operacje wojskowe wokół Tajwanu.

"Pomimo globalnego sprzeciwu wobec inwazji Rosji na Ukrainę, Chiny utrzymają swoją dyplomatyczną, obronną, gospodarczą i technologiczną współpracę z Rosją, by w dalszym ciągu próbować podważać (pozycję) Stanów Zjednoczonych" - napisano.

"Być może nie trzeba tego mówić, ale Chińska Republika Ludowa, która w coraz większym stopniu rzuca wyzwanie Stanom Zjednoczonym gospodarczo, technologicznie, politycznie i militarnie, na całym świecie pozostaje naszym niezrównanym priorytetem" - oświadczyła dyrektor wywiadu narodowego Avril Haines, główna doradczyni prezydenta USA Joe Bidena ds. wywiadu.

Realizując wizję przywódcy Chin Xi Jinpinga o przekształceniu kraju w mocarstwo, Komunistyczna Partia Chin (KPCh) "jest coraz bardziej przekonana, że może to zrobić tylko kosztem potęgi i wpływów USA" - oceniła Haines. Zaznaczyła jednak, że Pekin wierzy w korzyści płynące z utrzymywania stabilnych relacji z Waszyngtonem, mimo ostrej krytyki USA ze strony Xi.

Chiński przywódca obwinił Zachód za trudności gospodarcze jego kraju. Oskarżył USA o międzynarodowe wysiłki na rzecz zahamowania wzrostu Chin. Szef chińskiego MSZ Qin Gang oświadczył, że jeśli USA "nie nacisną hamulca i będą dalej pędziły złą drogą", dojdzie do "konfliktu i konfrontacji" o "katastrofalnych konsekwencjach".

Podczas posiedzenia komisji ds. wywiadu amerykańskiego Senatu niezależny senator Angus King, stowarzyszony z Demokratami, poprosił Haines o opinię na temat związków Pekinu z Moskwą. "Czy to tymczasowe małżeństwo z rozsądku, czy długoterminowy romans?" - zapytał.

"W dalszym ciągu się pogłębia" - odparła Haines, wyrażając jednocześnie wątpliwości, czy związek Pekinu z Moskwą można określać jako romans. Oceniła, że w partnerstwie Chin z Rosją istnieją ograniczenia, a obie strony "nie stają się sojusznikami całkowicie, jak my w NATO", ale "widzimy rosnącą (współpracę) we wszystkich sektorach".

W raporcie napisano, że Rosja prawdopodobnie nie dąży do konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi i NATO, ale wojna na Ukrainie niesie "wielkie ryzyko", że do niego dojdzie. Oceniono też, że istnieje realny potencjał, iż niepowodzenia wojskowe Rosji na Ukrainie zaszkodzą pozycji Władimira Putina wewnątrz kraju, co zwiększa ryzyko eskalacji.

Haines opisała konflikt na Ukrainie jako żmudną, wyczerpującą wojnę. Amerykański wywiad nie spodziewa się, by rosyjska armia mogła w tym roku uzupełnić straty w wystarczającym stopniu, by uzyskać duże zdobycze terytorialne.