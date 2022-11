USA: Szkody z powodu katastrof naturalnych w ostatniej dekadzie sięgają 740 mld dolarów

90 proc. z łącznie 3143 wszystkich hrabstw w Stanach Zjednoczonych doświadczyło w ciągu ostatniej dekady katastrofy naturalnej, spowodowanej zmianami klimatycznymi. Przyniosło to szkody wielkości ponad 740 mld dolarów.

Z nowego raportu "Atlas katastrof" grupy Rebuild by Design, zajmującej się adaptacją do zmian klimatycznych, wynika, że najwięcej uwagi z powodu ekstremalnych katastrof jak huragany i pożary przyciągają te zdarzające się na Florydzie i Kalifornii. Żywioł nawiedza jednak prawie każdą część USA.

"Dziewięć na 10 hrabstw doświadczyło powodzi, pożaru, wichury lub innej katastrofy na tyle poważnej, by kwalifikowała się do pomocy federalnej w latach 2011-2021. Tylko umiarkowany Górny Środkowy Zachód i suche śródlądowe obszary Wielkiej Kotliny w większości uniknęły rozległych szkód" - zauważyli autorzy ogłoszonego w środę raportu.

Według opracowania federalny system pomocy w przypadku katastrof jest zarówno niedofinansowany, jak i nieefektywny. Rządowi brakuje uprawnień i zasobów, aby pomóc społecznościom w pełni odzyskać siły po katastrofach. Zbyt wiele funduszy pochłania odbudowa na ryzykownych obszarach.

"To jednoznacznie pokazuje obecność zmian klimatycznych. Płacą są za to wszyscy podatnicy" - podkreśliła Amy Chester, dyrektor zarządzający Rebuild by Design. Organizacja rozpoczęła działalność jako inicjatywa rządu federalnego dla odbudowy po huraganie Sandy. Ma teraz siedzibę w New York University.

Rebuild by Design określa wysokość kosztów zawartą w raporcie za zaniżoną. Nie uwzględniają bowiem dwóch głównych zjawisk klimatycznych: upałów i suszy.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski