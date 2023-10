USA: Telewizja ABC: rozszerzenie operacji w Strefie Gazy, to nie oficjalna operacja lądowa

Przedstawiciel armii izraelskiej Peter Lerner powiedział amerykańskiej telewizji ABC, że rozszerzone działania lądowe w Strefie Gazy, o których poinformowali wcześniej w piątek wojskowi, to nie oficjalna inwazja lądowa.

Lerner zaprzeczył, by rozszerzone działania sił izraelskich były inwazją lądową, której wcześniej oczekiwano - relacjonuje ABC. Rzecznik oświadczył, że Izrael czyni wszystko, by uniknąć ofiar cywilnych, jednak - jak oznajmił - jest to "wojna", którą rozpoczął palestyński Hamas.

Z kolei cytowany przez ABC przedstawiciel USA powiedział, że Izrael rozpoczął "bardziej ograniczone wtargnięcie" na terytorium Strefy Gazy i zgodził się na przekazanie wsparcia humanitarnego.

Minister spraw zagranicznych Jordanii Ajman Safadi ogłosił w piątek wieczorem, że Izrael rozpoczął inwazję lądową w Strefie Gazy. Sam Izrael tego nie potwierdza. Siły Obronne Izraela (IDF) poinformowały tylko o rozszerzeniu operacji lotnictwa i armii w Strefie Gazy - wskazał portal Times of Israel.