USA: Telewizja Fox News zgodziła się zapłacić 787,5 mln dol. za kłamstwa na temat fałszerstw wyborczych

Telewizja Fox News zgodziła się zapłacić 787,5 mln dolarów i przyznać się do powielania kłamstw na temat rzekomych fałszerstw wyborczych z udziałem producenta maszyn do głosowania Dominion Voting Systems - poinformował we wtorek prawnik firmy. To wynik sądowej ugody w sprawie pozwu o zniesławienie, jaki firma Dominion wytoczyła telewizji.

"Prawda ma znaczenie. Kłamstwa mają konsekwencje. Ponad dwa lata temu, burza kłamstw zalała Dominion i urzędników wyborczych w całej Ameryce przenosząc ich w alternatywny świat spiskowych teorii, powodując dotkliwe szkody Dominion i krajowi" - oznajmił prawnik Dominion Justin Nelson podczas konferencji prasowej po uzgodnieniu warunków ugody z Fox News.

Jak powiedział szef Dominion, w ramach "historycznej" ugody telewizja zgodziła się zapłacić 787,5 mln dolarów i przyznać się do głoszenia kłamstw na temat firmy i rzekomych fałszerstw wyborczych w wyborach prezydenckich 2020 r. Kierując pozew do sądu firma domagała się 1,6 mld dolarów odszkodowania za to, że Fox News pozwalała na głoszenie spiskowych teorii m.in. przez prawników Donalda Trumpa - Rudy'ego Giulianiego i Sidney'a Powella. Oskarżali oni firmę o uczestnictwo w szeroko zakrojonym spisku, obejmującym "komunistów z Wenezueli, Kuby i Chin".

W wydanym komunikacie kanał Fox News wyraził zadowolenie z ugody i przyznał, że "pewne twierdzenia na temat Dominion były fałszywe".

"Ta ugoda odzwierciedla trwające zobowiązanie Fox do najwyższych standardów dziennikarskich" - napisano.

Do ogłoszenia ugody doszło tuż przed tym, jak miała rozpocząć się długo oczekiwana pierwsza rozprawa przed sądem w Wilmington w Delaware.

Sprawa wywołała duże zainteresowanie mediów w całym kraju. W wyniku pozwu prawicowa telewizja została zmuszona do ujawnienia wewnętrznych rozmów i e-maili czołowych postaci kanału, w tym jej właściciela Ruperta Murdocha oraz najpopularniejszych publicystów. Z wiadomości wynikało, że zarówno dziennikarze, jak i Murdoch wiedzieli, że spiskowe teorie dotyczące fałszerstw wyborczych lansowanych m.in. przez Rudy'ego Giulianiego były fałszywe i drwili z nich. Mimo to, pozwalali Giulianiemu i innym na wygłaszanie ich na antenie bez korekty ze strony prowadzących programy.

Wśród innych ujawnionych wiadomości, znany z publicznej sympatii do Donalda Trumpa gospodarz najpopularniejszego programu tej stacji, Tucker Carlson stwierdził, że "namiętnie nienawidzi" byłego prezydenta, dodając, że "wszyscy muszą udawać", chwaląc osiągnięcia jego prezydentury "bo przyznanie, jaką katastrofą była jest zbyt trudne do przełknięcia".

Obok Fox News, Dominion skierowała pozwy o zniesławienie także wobec prawicowych telewizji Newsmax i One America Network, rozpowszechniającego teorie spiskowe szefa firmy produkującej poduszki Mike'a Lindella, a także prawników Trumpa Rudy'ego Giulianiego i Sidney'a Powella. Wobec wszystkich z nich domagała się ponad miliard dolarów odszkodowania.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński