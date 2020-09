USA: The Hill: Republikanie zaniepokojeni po debacie

Republikanie uważają, że prezydent Donald Trump „stracił w debacie świetną okazję na zmianę przebiegu kampanii” - pisze portal The Hill. I odnotowuje, że w partii rośnie presja na zmodyfikowanie strategii tak, aby skuteczniej walczyć o niezależnych wyborców.

The Hill twierdzi, że "zmieniające obraz kampanii momenty" były w debacie na wyciągnięcie ręki, ale przeszkodziła w tym "agresywna postawa" amerykańskiego przywódcy. "To głęboko frustrujące dla Republikanów, którzy uważają, że kandydat Demokratów Joe Biden byłby chaotyczny i podatny na błędy, jeśli Trump tylko by mu na to pozwolił" - dodaje.

Według The Hill Republikanie twierdzą, że "prezydent Trump stracił w debacie świetną okazję, by doprowadzić do zmiany przebiegu kampanii". Sztab GOP - jak dodaje portal - rozważać ma zmianę strategii na ostatni miesiąc przed wyborami. Ma być bardziej łagodna i skuteczniej przyciągać do partii i jej kandydata niezdecydowanych wyborców oraz kobiety. W czas debat to kandydat Demokratów wchodzi jako sondażowy faworyt.

Również portal CNN odnotowuje rozdrażnienie w szeregach GOP, pisząc że niektórzy Republikanie "prywatnie są zaniepokojeni". Anonimowo wystąpienie swojego kandydata na debacie nazywają "nieprzyjemnym i bez przekonującej linii ataku".

W środę głośnym echem w USA odbija się odpowiedź prezydenta na pytanie dotyczące tego, czy potępi białych suprematystów. Portal The Hill, publiczne radio NPR i "Washington Post" oceniają zgodnie, że prezydent tego odmówił.

Odpowiadając na pytanie prowadzącego debatę Trump powiedział cicho: "sure" (pewnie). Dodał później, że "jest do tego skłonny". Ponaglany przez moderatora i Bidena do jasnej deklaracji nie przedstawił jej. "Dumni chłopcy (ang. Proud Boys), cofnijcie się i czekajcie. Powiem wam tak, ktoś musi coś zrobić z Antifą i lewicą" - mówił następnie.

Proud Boys to według amerykańskich mediów skrajnie prawicowa organizacja neofaszystowska. W środę ubiegający się o reelekcję prezydent tłumaczył, że nie wie, iż taka organizacja istnieje. "Muszą ustąpić. Niech służby bezpieczeństwa wykonują swoją pracę" - dodał, pytany o tę grupę w Białym Domu.

Wcześniej w środę w Partii Republikańskiej narastała presja na Trumpa, by wyjaśnił swój komentarz z debaty. "Myślę, że się przejęzyczył, powinien siebie poprawić" - wzywał senator z Karoliny Południowej Tim Scott. Mike Rounds, senator GOP z Dakoty Południowej, oznajmił natomiast, że "prezydent powinien jasno stwierdzić, że nie ma miejsca na skrajną lewicę i skrajną prawicę".

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski