USA: The Hill: wyniki prawyborów Demokratów w Iowa najwcześniej we wtorek rano

Partia Demokratyczna w USA nie ogłosi wyników prawyborów w stanie Iowa aż do wtorkowego poranka czasu lokalnego - podał waszyngtoński portal The Hill, powołując się na źródło w tej partii. Oznacza to, że w Polsce rezultaty poznamy być może po południu we wtorek.

Rzeczniczka Demokratów w Iowa Mandy McClure tłumaczy, że powodem opóźnienia są "nieścisłości w zgłoszonych lokalnych rezultatach", a partia przeprowadza obecnie kontrolę.

Przedstawiciele tej partii wykluczają jednocześnie atak hakerski.

Dziennik "Washington Post" pisze o "długiej nocy" Demokratów w Iowa, a portal The Hill o frustracji wśród przedstawicieli tego ugrupowania. Media przypominają, że proces trwa znacznie dłużej niż przed czterema laty.

"Opóźnienie spowodowało powszechny chaos wśród kampanii prezydenckich oraz plotki o różnego rodzaju technicznych problemach (...)" - ocenia na gorąco portal dziennika "New York Times".