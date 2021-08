USA: Tropikalny sztorm "Fred" zagraża Florydzie

Tropikalny sztorm „Fred” może przynieść w południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych tornada i powodzie. Gubernator Florydy Ron DeSantis ogłosił stan wyjątkowy w 23 hrabstwach stanu.

"Ogłaszając stan wyjątkowy, gubernator DeSantis daje władzom stanowym i lokalnym wystarczająco dużo czasu, zasobów i elastyczności, aby się przygotować" - głosi komunikat prasowy.

Meteorolodzy zwracają uwagę na niepewną sytuację z "Fredem". W sobotę przed południem z cyklonu przerodził się w burzę tropikalną przesuwającą się w kierunku Florydy z prędkością blisko 20 km na godzinę. Dzień wcześniej DeSantis zarządził w 23 hrabstwach stan wyjątkowy.

Zgodnie z prognozami w ciągu dnia "Fred" nieco osłabł, ale wieczorem znowu pojawiły się ostrzeżenia o jego wzmocnieniu.

Eksperci AccuWeather, amerykańskiej firmy medialnej świadczącej komercyjne usługi w zakresie prognozowania pogody na całym świecie, informowali o możliwości silnych wiatrów i pojedynczych tornad. Najbardziej niepokoi ich jednak groźba nadmiernych opadów deszczu i lokalnych powodzi. Mogą wystąpić na Florydzie i innych południowo-wschodnich rejonach USA, a skutki "Freda" będą bardzo zróżnicowane.

"Większość ludzi na jego trasie doświadczy jedynie niedogodności związanych ze zmianą planów wyjazdowych i podróży. Część populacji może być jednak potencjalnie narażona na wystąpienie niebezpiecznych i zagrażających życiu warunków" - podała AccuWeather.

Zgodnie z przewidywaniami warunki atmosferyczne i ciepłe wody Zatoki Meksykańskiej pozwolą "Fredowi" na ponowne przekształcenie się w burzę tropikalną w poniedziałek rano. Wiatr osiągnie prędkość ok. 63 km/godz., a w porywach dojdzie do ponad 117 km/godz.

AccuWeather podkreśla, że temperatura wody we wschodniej części Zatoki Meksykańskiej wynosi ok. 30 stopni C, co będzie sprzyjać wzmocnieniu "Freda". Jak wyjaśnia, kiedy zbliża się do 26 stopni C. lub jest wyższa, może nastąpić intensyfikacja tropikalnych zjawisk.

"Z powodu wiatru najsilniejsze opady i burze pojawią się najpierw na wschód od centrum cyrkulacji, a później na północ i północny wschód od centrum burzy" - zapowiedział ekspert AccuWeather ds. huraganów Dan Kottlowski.

Także kanał meteorologiczny Weather Channel zauważył, że osłabiony "Fred" może się wzmocnić i ponownie stać burzą tropikalną, która nawiedzi inne stany.

"W poniedziałek w Montgomery, w Alabamie, a we wtorek w Birmingham, w Georgii,mogą pojawić się tornada i niszczycielskie wiatry, ale największym problemem może być powódź. W środkowej części tygodnia +Fred+ przejdzie nad górzystym terenem, co może wzmocnić opady deszczu, a nasili je układ frontowy" - przewiduje Weather Channel.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski