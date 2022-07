USA: Trump: Ameryka jest szambem przestępczości; potrzebna jest kara śmierci dla dilerów narkotykowych

Ameryka jest dziś szambem przestępstw, została sprowadzona na kolana, a miasta zostały przejęte przez bezdomnych - powiedział we wtorek były prezydent USA Donald Trump w swoim pierwszym wystąpieniu w Waszyngtonie od zakończenia prezydentury. Wezwał też do karania dilerów narkotykowych karą śmierci, powołując się na przykład Chin.

"Nasz kraj został sprowadzony na kolana (...) jest szambem przestępczości i to musi się skończyć" - powiedział Trump w przemówieniu podczas konferencji think-tanku America First Agenda. W półtoragodzinnym występie skupiał się głównie na problemie przestępczości i bezpieczeństwa, wzywając m.in. do wprowadzenia do "każdego osiedla w Chicago" żołnierzy Gwardii Narodowej, "wozów policyjnych na każdym rogu ulicy", a także budowy obozów namiotowych dla bezdomnych na skrajach miast, bo "bezdomni przejęli nasze miasta".

Mówił też o potrzebie wprowadzenia kary śmierci dla dilerów narkotykowych.

"To okropna rzecz, ale jeśli spojrzysz na każdy kraj na świecie, który nie ma problemów z narkotykami, one wszystkie mają kary śmierci dla ludzi sprzedających narkotyki" - powiedział. Dodał też, że pytał też o to prezydenta Chin Xi Jinpinga, który powiedział mu, że dilerzy są poddawani egzekucji po szybkich procesach. Trump wyraził żal, że w USA takie szybkie procesy są niemożliwe.

Były prezydent zasugerował też, że wystartuje w wyborach prezydenckich w 2024 r., mimo że jest "najbardziej prześladowaną osobą w historii naszego kraju". Zapowiedział też, że po wygranej w 2024 r. przeprowadzi masowe czystki w administracji publicznej, a "Waszyngton będzie zupełnie innym miejscem".

"Jeśli tego nie zrobię, nasz kraj będzie skazany na zgubę" - oznajmił.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński