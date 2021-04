USA: Trump: by wygrywać, Republikanie potrzebują programu MAGA

By wygrywać Republikanie potrzebują kampanii z programem MAGA - "Make America Great Again" - ocenił w pierwszym większym wywiadzie udzielonym po opuszczeniu Białego Domu były prezydent USA Donald Trump. Opowiedział się za "porozumiewaniem się" z Rosją i Chinami.

Miliarder z Nowego Jorku obie swoje prezydenckie kampanie prowadził pod hasłem "Make America Great Again" - MAGA (Uczyńmy Amerykę znów wielką). W rozmowie ze stacją Fox News Trump stwierdził, że Republikanie do wyborczych zwycięstw potrzebują kampanii opartych na programie MAGA.

Zdaniem byłego gospodarza Białego Domu zarówno to hasło jak i stojące za nim postulaty przyciągają wyborców do GOP. Wskazał jak wielu stronników pozyskali Republikanie w 2020 roku na południu Teksasu wśród wyborców o pochodzeniu latynoskim.

Od objęcia najwyższego urzędu w USA przez Joe Bidena trwa masowy napływ migrantów przez granicę amerykańsko-meksykańską. W marcu zatrzymano na niej najwięcej osób od co najmniej 15 lat; służby graniczne i specjalne ośrodki są przeciążone.

W rozmowie z Fox News Trump ocenił, że sytuacja na granicy może "zniszczyć państwo" i oskarżył administrację Bidena o "wyciszanie sprawy, tak jak się da". Biały Dom zaprzecza, by na granicy panował kryzys i wskazuje, że na rozwiązanie problemów potrzeba czasu.

W pierwszym dłuższym wywiadzie po odejściu z urzędu Trump powiedział także, że "porozumiewanie się z Rosją to dobra sprawa, a nie zła". "Dogadywałem się z prezydentem (Władimirem) Putinem. Lubiłem go, a on mnie" - dodał.

Były prezydent USA również uznał "porozumiewanie się z Chinami" za "dobrą sprawę". "Problemem jaki mieliśmy z Chinami był Covid-19, ale nikt nigdy nie zabrał tyle pieniędzy z Chin" - stwierdził.

Trump nie wyklucza, że w 2024 roku ponownie będzie ubiegał się o prezydenturę. U bukmacherów jest faworytem do uzyskania wyborczej nominacji Republikanów. Wysoko stoją również notowania gubernatora Florydy Rona DeSantisa oraz byłej gubernator Karoliny Południowej Nikki Haley.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski