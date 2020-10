USA: Trump: chcę aby każdy Amerykanin mógł być tak leczony jak ja

Prezydent Donald Trump oświadczył w środę, że chce aby każdy Amerykanin miał dostęp do takiej eksperymentalnej terapii, jakiej on zostal poddany oraz aby leki, które otrzymał były darmowe.

W krótkim filmie wideo nagranym w Ogrodzie Różanym Białego Domu prezydent oświadczył: "Chcę aby każdy otrzymał takie samo leczenie jak wasz prezydent ponieważ czuję się wspaniale i tak jakby perfekcyjnie".

Swoją diagnozę określił jako "ukryte błogosławieństwo".

Podczas pobytu w szpitalu wojskowym W Bethesda, w stanie Maryland, Trump, u którego wcześniej wykryto koronawirusa, był leczony - jak to określono - w drodze wyjątku eksperymentalną mieszanką przeciwciał firmy Regeneron.

Skuteczność tego leku w zwalczaniu wirusa nie została jednak udowodniona. Nie ma też na razie sposobów potwierdzenia czy lek wywołuje jakieś skutki i jakie.

W nagraniu Trump, tak jak poprzednio, zdawał się pomniejszać niebezpieczeństwo Covid-19 obiecując chorym, że "szybko poczują się lepiej, tak jak ja".

Prezydent przebywał w środę krótko w Gabinecie Owalnym Białego Domu, gdzie m. in. otrzymał informacje o huraganie Delta, który zaatakował wybrzeża południowych stanów USA oraz o perspektywach pakietu stymulującego gospodarkę. W gabinecie przebywała jednak mniejsza liczba osób a dostęp do niego był ściśle ograniczony.

Według lekarzy Białego Domu prezydent robi postępy w rekonwalescencji.

Wciąż jednak brak jest dokładnych informacji o stanie jego zdrowia co powoduje niepewność kiedy będzie mógł powrócić do normalnej aktywności, w tym do kampanii wyborczej przed nieodległymi już wyborami.

Z uwagi na zakażenie koronawirusem Trump, który ubiega się o reelekcję, nie uczestniczy w spotkaniach wyborczych. Zapowiada jednak na Twitterze, że niedługo powróci na kampanijny szlak.