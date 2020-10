USA: Trump: nie jestem typowym politykiem i dlatego mnie wybrano

Nie jestem typowym politykiem i dlatego zostałem wybrany - powiedział prezydent USA Donald Trump w trakcie debaty prezydenckiej. Kandydat Demokratów Joe Biden stwierdził, że zmusiłby Chiny do przestrzegania międzynarodowych zasad.

Przywódca USA przypomniał, że w ramach umowy handlowej zapewnił, iż produkty amerykańskich rolników są kupowane przez Chiny. Ocenił, że jego polityka celna przysłużyła się przemysłowi w Stanach Zjednoczonych.

Trump stwierdził, że Biden wygłasza "polityczne oświadczenia". "Ja nie jestem politykiem i dlatego zostałem wybrany" - ocenił.

Kandydat Demokratów podkreślał trudną sytuację gospodarczą amerykańskich rodzin w trakcie epidemii. "Tu nie chodzi o jego rodzinę czy moją, to chodzi o twoją rodzinę. A twoja rodzina cierpi. Jeśli jesteś w klasie średniej, to bardzo cierpi teraz" - mówił, zwracając się do amerykańskich wyborców.