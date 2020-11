USA: Trump: nie pozwolę, by nasi wyborcy byli zagłuszani

"Naszym celem jest obrona integralności tych wyborów" - oświadczył prezydent Donald Trump podczas briefingu w czwartek wieczorem w Waszyngtonie. "Nie pozwolę na to, by nasi wyborcy byli zmuszani do milczenia" - podkreślił.

Ubiegający się o reelekcję Trump z satysfakcja odnotował wynik Republikanów w walce o Kongres.

Jednocześnie wyraził opinię, że "rażące nieprawidłowości, jakie odnotowano w całym kraju podczas wyborów" sprawiają, iż zagrożona jest amerykańska demokracja.

W jego ocenie batalia o tegoroczne wybory "skończy się w Sądzie Najwyższym". Tylko w ten sposób będzie można zagwarantować, że jego zwycięstwo "nie zostanie skradzione przez korupcję".

Za element korupcji urzędujący prezydent uznał m.in. zlecane przez Demokratów sondaże.

Występując przed kamerami Trump zaznaczył też, że wszystkie "głosy oddane po czasie są nielegalne". To właśnie "dzięki nim mogą ukraść wybory" - powiedział.