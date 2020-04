USA: Trump podpisał kolejny pakiet pomocowy dla gospodarki

Prezydent USA Donald Trump podpisał w piątek kolejny pakiet pomocowy dla amerykańskiej gospodarki, wart blisko 0,5 bln dolarów. Dzień wcześniej, przy ponadpartyjnym poparciu, przegłosowała go Izba Reprezentantów.

Ponad 300 mld z tego funduszu przewidziano na uzupełnienie programu pożyczek dla poszkodowanego przez epidemię małego biznesu.

Wynegocjowana przez liderów Kongresu i przedstawicieli Białego Domu ustawa przewiduje również m.in. 75 mld dol. dodatkowego wsparcia dla szpitali i ok. 25 mld USD na testy na obecność koronawirusa.

To już czwarte wsparcie dla amerykańskiej gospodarki, przegłosowane przez Kongres w trakcie epidemii. Łączna suma tych pakietów wynosi ok. 2,8 bln USD, czyli ok. 14 proc. PKB USA z 2019 roku.

Republikanie wymogli podczas negocjacji nad tym pakietem, by nie obejmował on dodatkowych funduszy dla władz stanowych i lokalnych, o które zabiegali mający większość Demokraci i wielu gubernatorów.

Od początku epidemii koronawirusa po zasiłek dla bezrobotnych zgłosiło się już ponad 26 mln Amerykanów. W minionym tygodniu w USA przybyło 4,4 mln takich osób - ogłosiło w czwartek amerykańskie ministerstwo pracy.

Według analityków banku Goldman Sachs pod koniec maja w USA może być nawet 37 mln bezrobotnych.