USA: Trump podpisał rozporządzenie ws. mediów społecznościowych

Prezydent USA Donald Trump podpisał w czwartek rozporządzenie wykonawcze dotyczące mediów społecznościowych. Wzywa ono federalnego regulatora rynku, by w niektórych przypadkach media te ponosiły prawną odpowiedzialność za posty użytkowników.

Zgodnie z rozporządzeniem, do którego wgląd uzyskały amerykańskie media, Federalna Komisja ds. Komunikacji (FCC) miałaby uściślić, czy moderowanie wpisów użytkowników przez sieci społecznościowe powinno łączyć się z utratą ochrony przed odpowiedzialnością prawną.

Podpisanie rozporządzenia to pokłosie uznania we wtorek przez serwis społecznościowy Twitter dwóch wpisów prezydenta za "potencjalnie wprowadzające w błąd". W odpowiedzi na to Trump deklarował, że nie dopuści do "krępowania wolności słowa".