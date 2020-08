USA: Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze dot. wsparcia w pandemii koronawirusa

Donald Trump podpisał w sobotę rozporządzenie wykonawcze, wprowadzające kolejne środki pomocy dla osób najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Sygnowany przez prezydenta USA dokument nie wymaga głosowania w Kongresie.

O kolejnym wsparciu podczas pandemii Trump poinformował na konferencji prasowej w swoim klubie golfowym w Bedminster w stanie New Jersey. Najważniejszym punktem rozporządzenie jest przedłużenie pomocy finansowej dla bezrobotnych w wysokości 400 dolarów tygodniowo.

Pod koniec lipca wygasł przepis, zgodnie z którym osoby, które straciły pracę w trakcie pandemii, otrzymywały do zasiłku dla bezrobotnych dodatkowe 600 dol. tygodniowo. Demokraci chcieli przedłużenia tej ustawy, jednak Republikanie argumentowali, że tak wysoka kwota może zniechęcać do poszukiwania pracy.

W związku z tym Trump zdecydował o dodatkowym zasiłku w wysokości 400 dol. tygodniowo. "To są pieniądze, których oni potrzebują i które jednocześnie dają im motywację do powrotu do pracy" - mówił Trump podczas sobotniej konferencji prasowej.

Trump postanowił też o obniżeniu podatków dla osób zarabiających mniej niż 100 tys. dolarów rocznie. Rozporządzenie mówi też o zawieszeniu spłat kredytów studenckich oraz o ochronie osób, zagrożonych eksmisją.

Rozporządzenie wykonawcze prezydenta USA, w przeciwieństwie do zwykłej uchwały, nie wymaga głosowania w Kongresie, który może jednak uchwalić ustawę unieważniającą lub zastępującą rozporządzenie. Podlega to jednak prawu prezydenckiego weta. Może także zostać unieważnione przez Sąd Najwyższy, jeśli jest sprzeczne z konstytucją.