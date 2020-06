USA: Trump podziękował Iranowi za uwolnienie Michaela White'a

Prezydent USA Donald Trump podziękował w czwartek na Twitterze władzom Iranu za zwolnienie z więzienia weterana amerykańskiej marynarki wojennej Michaela White'a.

Donald Trump podkreślił, że zwolnienie White'a pokazuje, iż "porozumienie między dwiema wrogimi siłami jest możliwe".

Prezydent USA poinformował także, że rozmawiał telefonicznie z White'em po jego przylocie do Zurychu. "Wkrótce będzie on w amerykańskim samolocie i wróci do domu, do Stanów Zjednoczonych" - napisał Trump na Twitterze.

Michael White został w czwartek zwolniony z irańskiego więzienia po prawie dwóch latach od zatrzymania za obrazę najwyższego przywódcy Iranu. Zwolnienie White'a było wynikiem amerykańsko-irańskich negocjacji oraz mediacji szwajcarskich i katarskich dyplomatów.

White, który pojechał do Iranu by spotkać się z kobietą poznaną w internecie, został zatrzymany w Teheranie w lipcu 2018 roku i skazany w marcu 2019 na dziesięć lat więzienia za znieważenie ajatollaha Alego Chameneia oraz publikację prywatnych zdjęć i informacji w mediach społecznościowych.