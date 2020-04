USA: Trump polecił udzielenie Włochom pomocy w walce z koronawirusem

Prezydent USA Donald Trump polecił w piątek członkom swojego gabinetu udzielenie pomocy Włochom w walce z koronawirusem poprzez dostarczenie materiałów i aparatury medycznej oraz poprzez inne formy pomocy humantarnej.

Formy te to m. in. udzielanie wsparcia telemedycznego przez przebywające we Włoszech amerykańskie wojskowe służby medyczne, pomoc w budowie szpitali polowych oraz w transporcie medycznym.

W ciągu ostatniej doby zmarło we Włoszech 570 osób zakażonych koronawirusem. Łączna liczba zmarłych od początku epidemii wzrosła do 18849, więcej niż w jakimkolwiek innym kraju. Zakaziło się 147 tys. ludzi, wyleczono blisko 30,5 tys.