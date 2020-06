USA: Trump przekłada wiec w Tulsie z uwagi na Afroamerykanów

Prezydent Donald Trump ogłosił, że przełoży o jeden dzień swój pierwszy po przerwie wiec wyborczy. Z uwagi na ważne dla Afroamerykanów święto wiec nie odbędzie się 19 czerwca, ale 20. Miejsce pozostaje bez zmian - Tulsa w Oklahomie.

19 czerwca 1865 roku Teksas - jako ostatni ze stanów Konfederacji - został zmuszony do zastosowania się do Proklamacji Emancypacji prezydenta Abrahama Lincolna. Ten prezydencki dekret znosił niewolnictwo na terytorium Skonfederowanych Stanów Ameryki.

Z uwagi na to, że 19 czerwca stanowi ważną datę dla społeczności afroamerykańskiej, decyzja Trumpa o zorganizowaniu wiecu w Tulsie właśnie tego dnia wzbudziła kontrowersje. Ogłoszono ją w trakcie antyrasistowskich i antypolicyjnych protestów, które po zabiciu przez policję w Minneapolis czarnoskórego George'a Floyda objęły większość amerykańskich miast.

"To nie tylko mrugnięcie okiem do białych rasistów, to zorganizowanie dla nich imprezy powitalnej" - oceniła senator Kamala Harris. Ta polityk pochodzenia tamilsko-jamajskiego jest jedną z faworytek do nominacji Demokratów na wiceprezydenta w tegorocznych wyborach.

Trump przychylił się do licznych apeli o zmianę terminu wiecu. "Wielu moich afroamerykańskich przyjaciół i zwolenników sugerowało, że powinniśmy rozważyć zmianę daty z uwagi na szacunek wobec święta" - napisał na Twitterze w piątek. "Dlatego, by uhonorować ich prośbę, zdecydowałem się na przesunięcie wiecu na sobotę, 20 czerwca" - dodał.

Po wejściówki na wiec - jak podał sztab Trumpa - zgłosiło się już ponad 300 tys. osób. Ubiegając się o jedną z nich, należy potwierdzić, iż jest się świadomym ryzyka zakażenia koronawirusem.

W Oklahomie w wyborach w 2016 roku Trump zwyciężył z przewagą ok. 36 pkt proc. nad swoją rywalką Hillary Clinton. Kandydatka Demokratów nie uzyskała większości głosów w żadnym z hrabstw w tym stanie.

Po Oklahomie Trump, by promować swoją kandydaturę, planuje wyjazdy do Karoliny Północnej, Teksasu oraz Arizony. We wszystkich tych stanach zwyciężył przed czterema laty, teraz sondaże w nich nie wyglądają dla niego korzystnie. Republikanów szczególnie niepokoi Teksas; ten ludny stan na południu USA dotychczas był ich bastionem w prezydenckich wyborach.

Ze względu na epidemię koronawirusa prezydent USA zawiesił w marcu organizację swoich wieców wyborczych. Na taki krok zdecydował się też jego prawdopodobny kontrkandydat Joe Biden.

Do tej pory na Covid-19 zmarło w Stanach Zjednoczonych ponad 114 tys. osób - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Łączna liczba wykrytych zakażeń w tym kraju przekroczyła 2 miliony.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski