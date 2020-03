USA: Trump uspokaja: nie ma potrzeby gromadzenia zapasów

Nie ma potrzeby gromadzenia zapasów; sklepy w Stanach Zjednoczonych pozostaną otwarte - zapowiedział w niedzielę na konferencji prasowej prezydent USA Donald Trump. Konferencja głowy państwa odbyła się już po ogłoszeniu przez Fed obniżki stóp procentowych.

Trump przekazał też, że przedstawiciele detalistów poprosili go o zaapelowanie do Amerykanów, by kupowali "trochę mniej". "Nie musicie aż tyle kupować. Spokojnie. Rozluźnijcie się" - mówił.

W obawie przed koronawirusem Amerykanie od kilku dni masowo udają się do sklepów w celu gromadzenia zapasów. Prowadzi to do lokalnych niedoborów niektórych produktów.

Na niedzielnej konferencji Trump pochwalił też decyzję Rezerwy Federalnej o obniżeniu stóp procentowych. Nazwał to "dobrą wiadomością".