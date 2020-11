USA: Trump wygrywa w Kentucky

Prezydent USA Donald Trump wygrał wybory w Kentucky - oceniają amerykańskie media na podstawie szczątkowych danych z tego stanu. Było to spodziewane, przed czterema laty zwyciężył tu z przewagą blisko 30 pkt proc.

W Kentucky przeliczono ok. jedną dziesiątą głosów, ale media są przekonane o zwycięstwie Republikanina. Na ten moment prowadzi on w tym stanie o ok. 9 proc.

Jak wynika ze szczątkowych danych w kilku hrabstwach w stanie, kandydat Demokratów Joe Biden odnotowuje lepsze wyniki niż Hillary Clinton.

Zwycięstwo Trumpa w Kentucky było pewne już przed wyborami. To bastion Republikanów.