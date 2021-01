USA: Trump wzywa demonstrantów do rozejścia się; mówi o "skradzionych wyborach"

Prezydent USA Donald Trump w środę w nagraniu wideo na Twitterze wezwał demonstrantów, z których część wtargnęła do gmachu Kapitolu, do pokojowego rozjejścia się do domów. Oświadczył jednocześnie, że "wybory nam skradziono".

"Wiem, że jesteście zranieni. Mieliśmy wybory, które nam skradziono" - powiedział Trump.

"Musicie pójśc teraz do domu, musimy mieć pokój, musimy mieć prawo i porządek (...)" - dodał.

Powtórzył, że wybory "były sfałszowane". "Kochamy was, jesteście wyjątkowi, (...) wiem co czujecie, rozejdźcie się w pokoju do domów" - zakończył.