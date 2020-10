USA: Trump zamierza wykreślić Sudan z listy sponsorów terroryzmu

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w poniedziałek, że Waszyngton usunie Sudan z listy państw sponsorujących terroryzm, jak tylko Chartum przeznaczy 335 mln dolarów na wypłaty dla amerykańskich ofiar aktów terrorystycznych.

"Nowy rząd Sudanu, który czyni wielkie postępy, zgodził się zapłacić 335 MILIONÓW dolarów amerykańskim ofiarom terroryzmu i ich rodzinom. Po złożeniu depozytu usunę Sudan z listy sponsorów terroryzmu. Nareszcie SPRAWIEDLIWOŚĆ dla narodu amerykańskiego i WIELKI krok Sudanu!" - napisał Trump na Twitterze.

Agencja Reutera pisze, powołując się na anonimowego amerykańskiego dyplomatę, że poprzez umowę z sudańskim rządem Trump będzie chciał nakłonić go do nawiązania stosunków z Izraelem, co amerykański prezydent mógłby ogłosić jako swój kolejny sukces podczas kończącej się kampanii wyborczej.

Według Reutera Sudan nalegał jednak, aby jakiekolwiek ogłoszenie usunięcia go z "czarnej listy" nie było wyraźnie powiązane z normalizacją stosunków z Izraelem. Agencja zwraca uwagę, że pomiędzy sudańskimi politykami i dowódcami wojskowymi istnieją różnice dotyczące tego, jak daleko i jak szybko należy ocieplić relacje z Tel-Awiwem.

Sudan został wpisany przez USA na listę państw sponsorujących terroryzm w 1993 roku, gdy krajem tym rządził Omar al-Baszir, obalony w 2019 roku. Waszyngton stał wówczas na stanowisku, że gabinet Baszira wspiera finansowo grupy terrorystyczne. Obecnie założenie to stało się już nieaktualne, ponieważ rządowi tymczasowemu w Chartumie zależy na współpracy z USA w walce z terroryzmem.

Pieniądze z Sudanu mają być przeznaczone m.in. dla ofiar ataków Al-Kaidy na ambasady USA w Kenii i Tanzanii w 1998 roku.