USA: Trwa głosowanie w wyborach gubernatorskich w Wirginii i New Jersey

W Wirginii i New Jersey we wtorek odbywają się wybory na gubernatorów stanów. Burmistrzów wybierają natomiast m.in. mieszkańcy Bostonu i Nowego Jorku. Szczególną uwagą cieszy się wyścig w tym pierwszym stanie, gdzie republikański kandydat ma szansę na przełamanie zwycięskiej passy Demokratów.

W Wirginii o fotel gubernatora ubiegają się była głowa stanu Terry McAuliffe i Republikanin Glenn Youngkin. Mimo że początkowo to McAuliffe był uważany za faworyta, na ostatniej prostej kampanii sondaże zaczęły nieznacznie wskazywać na jego rywala.

Demokratę wsparł na wiecach prezydent Joe Biden, wiceprezydent Kamala Harris i były prezydent Barack Obama. Youngkin z kolei unikał porównań do Donalda Trumpa, który w 2020 r. przegrał w Wirginii wybory dziesięcioma punktami procentowymi i jest w tym stanie niepopularny. Z tego powodu próba przedstawienia Youngkina jako lokalną wersję byłego prezydenta była jedną z głównych strategii kampanii McAulliff'a. Trump oficjalnie poparł kandydata Republikanów, jednak odbył tylko jeden wirtualny wiec w ramach jego kampanii.

Średnia sondaży z ostatniego tygodnia wskazuje, że minimalną przewagę ma Youngkin, choć mieści się ona w granicach błędu statystycznego. Zamknięcie urn nastąpi o 19 czasu lokalnego (o północy w Polsce). Jeśli Youngkin wygra, będzie to pierwsza wygrana Republikanina w ogólnostanowych wyborach od 2009 roku. Mimo że jeszcze niecałe dwie dekady temu stan był postrzegany jako bastion konserwatystów, od tego czasu przewagę w nim zyskują liberałowie, m.in. za sprawą zmian demograficznych.

Kandydat Republikanów skupił się w kampanii na sprawach edukacji i kontrowersjach związanych z nauczaniem na tematy rasowe. Na jego korzyść działają też słabe notowania prezydenta Bidena, dlatego wyścig jest postrzegany jako pierwsze mini-referendum na temat rządów prezydenta.

Choć wyścig w Wirginii skupia na sobie uwagę większości mediów, gubernatora wybierają też wyborcy w New Jersey. Tam obecny gubernator Phil Murphy ma szansę zostać pierwszym Demokratą, który wywalczy reelekcję od ponad 40 lat. Sondaże wskazują, że miał on 5-10 punktową przewagę nad republikańskim rywalem Jackiem Ciattarellim.

W części miast i stanów poza wyborami odbędą się też referenda. Najciekawsze z nich ma miejsce w Minneapolis, miejscu gdzie rozpoczęła się zeszłoroczna fala protestów po śmierci George'a Floyda z rąk policji. Tam wyborcy zagłosują nad przekształceniem miejskiej policji w "Departament Bezpieczeństwa Publicznego". Zdaniem krytyków, będzie to równoznaczne z likwidacją policji, choć proponenci twierdzą, że chodzi o zmianę podejścia i "przyjęcie perspektywy zdrowia publicznego" w odniesieniu do bezpieczeństwa, w tym udziału m.in. psychologów i psychiatrów i większe inwestycje w programy prewencyjne.

Uwagę skupiają też dwa wyścigi w wyborach na burmistrza Nowego Jorku, gdzie niemal pewne jest zwycięstwo byłego kapitana policji, Demokraty Erica Adamsa nad Curtisem Sliwą, republikańskim działaczem społecznym o polsko-włoskich korzeniach.

W Bostonie mierzą się natomiast dwie Demokratki, mająca tajwańskie korzenie Michelle Wu oraz określająca się jako arabska Amerykanka Annissa Essaibi George, córka imigrantów z Polski i Tunezji. Wu jest zdecydowaną faworytką wyścigu, ale niezależnie od tego, kto wygra przejdzie do historii jako pierwsza niebiała burmistrz miasta.

We wtorek odbywają się też dwa wyścigi w wyborach uzupełniających do Izby Reprezentantów, jednak w obu przypadkach zwycięzca jest niemal z góry przesądzony i nie zmieni nic w układzie sił w Kongresie. Oba odbywają się w Ohio; w okręgu w Cleveland faworytką do objęcia mandatu po minister ds. urbanizacji Marcii Fudge jest Demokratka Shontel Brown, zaś w okręgu reprezentującym środkową część stanu Republikanin Mark Carey, pracujący dotychczas jako lobbysta przemysłu węglowego, prawdopodobnie obejmie mandat po swoim partyjnym koledze Stevie Stiversie.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński