USA: Trzaskowski: Rozmawiałem z Pelosi o zwiększeniu pomocy USA dla uchodźców w Polsce i dalszych sankcjach

Rozmawiałem z Nancy Pelosi o zwiększeniu pomocy USA dla uchodźców w Polsce oraz o tym, jak powinien wyglądać ciąg dalszy sankcji wobec Rosji - powiedział PAP prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski po spotkaniu z przewodniczącą Izby Reprezentanów w Kapitolu. Jak dodał, są szanse, by Kongres podjął działania w tej sprawie.

"Rozmawialiśmy o tym, jak pomagać uchodźcom, ale również o kwestiach geopolitycznych , jak powinien wyglądać ciąg dalszy sankcji wobec Rosji" - powiedział Trzaskowski o spotkaniu z trzecią osobą w państwie. Jak dodał, w USA zabiega o to, by Ameryka zwiększyła swoją pomoc dla uchodźców przebywających w Polsce

"Mi zależy na tym, by tej pomocy było trochę więcej, bo rzeczywiście Stany Zjednoczone głównie pomagają Ukrainie - i to dobrze - ale tam pomoc dla państw pierwszej linii powinna być większa. To jest zresztą pomoc, która wspiera także Ukraińców. Jeżeli na przykład nie będziemy wzmacniali możliwości nauczania zdalnego, to to jest obciążenie dla Ukrainy. Jeśli nie będziemy wzmacniali polskiego systemu zdrowotnego, to przecież ci ludzie wrócą na Ukrainę i tam trzeba będzie im pomagać" - tłumaczył polityk.

Jak dodał, zabiega też o to, by pieniądze z USA kierowane były nie jak dotąd głównie do agencji ONZ, ale do organizacji pozarządowych i władz samorządowych, bo "oni są na pierwszej linii".

Trzaskowski stwierdził, że odpowiedź Pelosi na jego słowa była "bardzo pozytywna".

"Tak się złożyło, że pani spiker oglądała mój wywiad w programie Morning Joe (poranny program telewizji MSNBC prowadzony przez Mikę Brzezinski), więc to było przypomnienie tego, co już usłyszała. Amerykanie zdają sobie z tego sprawę, że odgrywamy ważną rolę" - powiedział Trzaskowski. Jak zaznaczył, szanse na konkretne kroki w kierunku zwiększenia środków są znaczące. "Ważny jest argument, że polska musi być najsilniejszą demokracją w regionie, i to nie jest moment, żeby się wadzić z Unią Europejską" - zaznaczył.

Dodał, że rozmawiał na temat Ukrainy również z grupą kongresmenów z ponadpartyjnego zespołu parlamentarnego "rozwiązywaczy problemów" ("problem solver caucus") i była to kontynuacja rozmów rozpoczętych podczas wizyty delegacji Kongresu w Warszawie.

W tej samej sprawie Trzaskowski spotkał się we wtorek także z szefową agencji pomocowej USAID Samanthą Power, a także z fundacjami International Republican Institute i National Endowment for Democracy; w czwartek będzie zaś rozmawiał w Nowym Jorku z miliarderem i byłym burmistrzem Michaelem Bloombergiem, który również prowadzi fundację.

Według polityka PO, pieniądze ze Stanów Zjednocznych mogą "punktowo pomóc w rozwiązaniu najbardziej palących problemów dotykających najbardziej narażone grupy Ukraińców". Jak dotąd Kongres USA uchwalił 6,9 mld dol. pomocy zagranicznej związanej z Ukrainą, w tym 1,4 mld na pomoc dla uchodźców.

Trzaskowski odbył w USA również spotkanie z ministrem transportu Petem Buttigiegiem, byłym rywalem Joe Bidena w drodze do prezydentury.

"Spotkaliśmy się, bo obaj byliśmy samorządowcami. Mnie szczególnie interesowało jego pogląd i doświadczenie na temat wprowadzania niskoemisyjnej gospodarki w Stanach. Ale on będzie też zaangażowany w proces odbudowy Ukrainy, więc to też jest ważne z naszej perspektywy, jak to ma wyglądać" - mówił.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński