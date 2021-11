USA: Trzech mężczyzn uznanych za winnych zabójstwa Ahmauda Arbery'ego w głośnej sprawie

Ława przysięgłych w sądzie w Brunswick w stanie Georgia w USA uznała trzech oskarżonych mężczyzn winnych zabójstwa Afroamerykanina Ahmauda Arbery'ego w głośnym procesie dotyczącym zbrodni z ubiegłego roku. Mężczyźni twierdzili, że usiłowali przeprowadzić ujęcie obywatelskie.

Ławnicy jednogłośnie uznali oskarżonego Travisa McMichaela winnego wszystkich 9 zarzutów, wraz z najcięższym, celowym zabójstwie. Skazani za większość z zarzutów, w tym współuczestnictwa w zabójstwie zostali też ojciec głównego oskarżonego, Gregory McMicheal, oraz inny uczestnik zdarzenia, William Bryan.

O wymiarze kary dla oskarżonych zdecyduje sąd w późniejszym terminie. Prawo stanu Georgia stanowi, że karą za najpoważniejszy z zarzutów może być dożywocie z możliwością przedterminowego zwolnienia, absolutne dożywocie lub kara śmierci. Kontrowersje budziły kwestie rasowe, m.in. skład ławy przysięgłych, a także komentarze adwokatki skazanych na temat higieny Arbery'ego.

Sprawa dotyczyła jednego z najgłośniejszych incydentów ubiegłego roku, do którego doszło na tle fali ogólnokrajowych antyrasistowskich i antypolicyjnych protestów po śmierci George'a Floyda.

Trzej oskarżeni, którzy podejrzewali 25-letniego Arbery'ego o serię wtargnięć i kradzieży na terenach budów, ruszyli za nim w pościg, podążając za nim dwoma samochodami. Na filmie wideo nagranym przez Bryana widać, jak uzbrojony w strzelbę Travis McMichael próbuje zatrzymać Afroamerykanina i w trakcie szarpaniny oddaje kilka strzałów w klatkę piersiową, zadając mu śmiertelne rany.

Mężczyźni oraz ich obrońcy tłumaczyli w sądzie, że usiłowali przeprowadzić obywatelskie ujęcie w oczekiwaniu na przyjazd policji i mieli wystarczające powody, by podejrzewać Arbery'ego o przestępstwo. Travis McMichael zeznał też, że działał w obronie własnej, bo bał się, że Arbery zabierze mu broń i go zastrzeli.

Prokuratura argumentowała, że podchodząc do nieuzbrojonej ofiary z bronią McMichael stracił prawo do powołania się na obronę własną. Oskarżyciele twierdzili też, że McMichaelowie nie mogli mieć pewności, czy Arbery jest sprawcą włamań, wobec czego nie mieli prawa go zatrzymać.

"To była ciężka walka, długa walka. Nigdy nie myślałam, że ten dzień nadejdzie, ale Bóg jest dobry. Dziękuję wszystkim, którzy maszerowali i którzy się modlili" - powiedziała Wanda Cooper-Jones, matka Arbery'ego.

"Rodzice Ahmauda są dowodem, że jeśli będziesz zdeterminowany, sprawiedliwość przyjdzie (...) Niech świat się dowie, że ława przysięgłych 11 białych i jednego czarnego na głębokim Południu, orzekła że czarne życie rzeczywiście ma znaczenie" - oznajmił po ogłoszeniu wyroku wielebny Al Sharpton, znany pastor i działacz na rzecz praw Afroamerykanów. "Mamy przed sobą jeszcze wiele bitew, ale to była ważna batalia (...) razem możemy pokonać linczujący tłum" - dodał przy wiwatach zgromadzonego tłumu demonstrantów pod sądem w Brunswick.

"Dziś jest dobry dzień. To dowód, że życie wszystkich ma znaczenie. Nikt nie powinien przez to przechodzić, niezależnie od koloru skóry" - stwierdził ojciec ofiary, Marcus Arbery.

Do sprawy odniósł się też w oświadczeniu prezydent USA Joe Biden, który stwierdził, że choć środowy wyrok pokazuje, że system działa, "to nie wystarczy".

"Musimy ponownie zaangażować się w budowę przyszłości opartej na jedności i wspólnej sile, gdzie nikt nie boi się przemocy ze względu na kolor skóry" - powiedział prezydent.

Tocząca się przez ponad tydzień rozprawa była intensywnie śledzona każdego dnia i komentowana przez amerykańskie media. Podjęcie jednogłośnej decyzji zajęło ławnikom dwa dni i ponad 11 godzin obrad. Kontrowersje budziły też kwestie rasowe, m.in. skład ławy przysięgłych oraz komentarze adwokatki oskarżonych na temat higieny ofiary.

Wszyscy trzej skazani wkrótce mogą odpowiedzieć za dodatkowe zarzuty ze strony prokuratury federalnej, dotyczących przestępstw z nienawiści rasowej. Proces w tej sprawie ma ruszyć w lutym przyszłego roku.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński