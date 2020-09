USA: trzecią dobę z rzędu ponad tysiąc zgonów na Covid-19

W Stanach Zjednoczonych odnotowano trzecią dobę z rzędu z ponad tysiącem zgonów na Covid-19. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA powiększył się w czwartek o 1080 - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore (JHU).

Poprzednie dobowe bilanse mówiły o 1066 i 1045 zgonach. Zgodnie z danymi JHU od początku epidemii w USA z powodu koronawirusa zmarły już 186 754 osoby. W sumie w Stanach Zjednoczonych potwierdzono 6 148 875 przypadków infekcji.

Model University of Washington w Seattle przewiduje, że do 3 listopada - dnia amerykańskich wyborów prezydenckich - bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrośnie w USA do ponad 258 tys. Pod koniec grudnia liczba ta ma przekroczyć 400 tys.

Na początku 2021 roku - jak szacuje większość ekspertów - powinna być już dystrybuowana szczepionka na koronawirusa. W ostatnich siedmiu dniach najwięcej przypadków SARS-CoV-2 na 100 tys. mieszkańców wykrywa się w Dakocie Południowej, Dakocie Północnej oraz w Iowę. Najmniej w trzech stanach z Nowej Anglii - Maine, New Hampshire i Vermont.