USA: Trzy dożywocia dla 80-latka z chrześcijańskiego radia wyłudzającego pieniądze od seniorów

Gospodarz teksańskiego programu radiowego, "Money Doctor", został skazany na trzy wyroki dożywocia za wyłudzenie od chrześcijańskich inwestorów ponad 30 mln dolarów - poinformowały we wtorek media. 80-latek wykorzystał w tym celu piramidę finansową tzw. system Ponziego.

Gospodarz programu radia w Teksasie z 3 wyroki dożywocia za oszukiwanie chrześcijańskich słuchaczy

Gospodarz teksańskiego programu radiowego, "Money Doctor" został skazany na trzy wyroki dożywocia za wyłudzenie od chrześcijańskich inwestorów ponad 30 mln dolarów - poinformowały we wtorek media. Wykorzystał w tym celu piramidę finansową tzw. system Ponziego.

Wyrok w sprawie 80-letniego Williama Neila Doc. Gallaghera zapadł w poniedziałek. Kilkanaście z ponad 60 starszych ofiar oszustwa zeznało podczas rozprawy sądowej, że straciło od 50 tys. do 600 tys. dolarów zainwestowanych w Gallagher Financial Group. Niektórzy mówili, że musieli sprzedać swoje domy, pożyczyć pieniądze od dzieci lub podjąć pracę w niepełnym wymiarze godzin, by uzupełnić swoje emerytury z Social Security.

"Doc Gallagher jest jednym z najgorszych przestępców, jakich widziałam. (…) Bezlitośnie okradał swoich klientów, którzy ufali mu przez prawie dekadę. Wyłudził 32 mln dolarów od swoich klientów i wykorzystał wiele starszych osób" - zaznaczył cytowana przez AP Lori Varnell, szefowa zespołu ds. oszustw finansowych dla osób starszych w prokuraturze okręgowej hrabstwa Tarrant.

Jak dodała, poznawał swoje ofiary m.n. w kościołach żerując na tych, którzy wierzyli, że jest dobrym chrześcijaninem.

Był za kratkami od aresztowania w marcu 2019 roku na podstawie wcześniejszych podobnych zarzutów w hrabstwie Dallas. W 2020 roku przyznał się do winy i został skazany na 25 lat więzienia.

Gallagher promował swój biznes w Salem Media, właściciela stacji radiowych, w których miał swój program. Przedstawiał się jako doświadczony inwestor z doktoratem filozofii z prestiżowego Brown University.

Reklamował Gallagher Financial Group w chrześcijańskim radiu z zachętą "Do zobaczenia w kościele w niedzielę". Opisywał też swój biznes inwestycyjny w książkach jak "Jezus Chrystus, Money Master".

Piramida finansowa, to struktura, w której zysk konkretnego uczestnika jest bezpośrednio uzależniony od wpłat późniejszych. Nazwa piramidy zwanej "schematem Ponziego" pochodzi od jej twórcy Charlesa Ponziego.

Gallagher obiecywał zgodnie z aktami sądowymi swoim klientom od 5 do 8 procent zwrotu z inwestycji. Zdecydowana ich większość to ludzie w od 60 do 90 lat, z klasy średniej. Nie szukali ogromnych zysków, lecz stabilnego funduszu emerytalnego" - zauważa "New York Times".

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski