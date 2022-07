USA: Trzy ofiary śmiertelne powodzi w stanie Kentucky, wiele osób uznano za zaginione

Co najmniej trzy ofiary pochłonęła powódź we wschodniej części Kentucky, na południowym wschodzie USA; wiele osób uznano za zaginione - poinformował w czwartek gubernator stanu Andy Beshear. Podkreślił, że jest to najbardziej niszczycielska powódź w historii regionu.

Beshear ostrzegł, że liczba ofiar śmiertelnych zapewne wzrośnie, ponieważ "wiele osób" uznano za zaginione. "Setki ludzi stracą domy" - dodał. 23 tys. gospodarstw domowych jest pozbawionych prądu. Drogi zamieniły się w rzeki, a woda sięga liści na drzewach.

Powódź spowodowały burze i ulewne deszcze, które według amerykańskich służb meteorologicznych potrwają do piątku.

Władze stanowe zmobilizowały Gwardię Narodową do pomocy w akcji ratunkowej, a policja korzysta ze śmigłowców, starając się zlokalizować i uratować ludzi uwięzionych w domach przez podnoszące się wody.

Gubernator Beshear wprowadził stan wyjątkowy na terenie sześciu hrabstw stanu. Ocenił, że naprawa zniszczeń jakie spowodowała powódź "zajmie lata".