USA: twierdzenia Rosjan o zniszczeniu ukraińskich HIMARSów są fałszywe

Rzecznik Pentagonu zaprzeczył doniesieniom Kremla, jakoby armia rosyjska miała zniszczyć sześć wyprodukowanych w USA systemów rakietowych typu HIMARS - poinformowała we wtorek agencja Reutera.

Rosyjska agencja Interfax cytowała we wtorek wypowiedź ministra obrony Federacji Rosyjskiej Siergieja Szojgu, który poinformował o zniszczeniu HIMARSów na Ukrainie.

"Jesteśmy świadomi tych najnowszych twierdzeń ministra Szojgu i są one ponownie ewidentnie fałszywe" - powiedział rzecznik Pentagonu Todda Breasseale i dodał:"to, co ma miejsce, to fakt, że Ukraińcy stosują z druzgocącą dokładnością i skutecznością, każdy z precyzyjnych systemów rakietowych, które USA, nasi sojusznicy i partnerzy zapewnili im (Ukraińcom -PAP) do obrony przed brutalną, zbrodniczą inwazją Rosji".

Rosja wielokrotnie deklarowała, że zniszczyła znajdujące sie na Ukrainie HIMARSy, ale jak do tej pory nie przedstawiła dowodów potwierdzającą tę tezę - przypomina Reuters.

Ukraińscy oficjele poinformowali, że armia ukraińska obsługuje około tuzina systemów HIMARS, których dokładność i duży zasięg pozwoliły Kijowowi zmniejszyć przewagę artyleryjską Rosji.