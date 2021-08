USA: Tylko 0,33 proc. zaszczepionych nowojorczyków zaraziło się koronawirusem

Analiza miejskiego Departamentu Zdrowia w Nowym Jorku od stycznia do pierwszego tygodnia sierpnia wykazała, że tylko 0,33 proc. zaszczepionych osób zaraziło się w tym mieście Covid-19. Wskazuje to na skuteczność szczepionek - podała w czwartek lokalna telewizja NY1.

"Oznacza to dużą skuteczność szczepionek w zapobieganiu poważnym schorzeniom i zgonom, nawet w obliczu gwałtownego wzrostu zachorowań na wysoce zakaźną odmianę Delta w okresie letnim" - uważa NY1.

Według badania od stycznia do pierwszego tygodnia sierpnia 96,9 proc. osób hospitalizowanych z powodu Covid-19 było nieszczepionych. Tylko 0,33 proc. zaszczepionych uzyskało pozytywny wynik testu na obecność wirusa. Spośród zmarłych w tym przedziale czasowym blisko 97,3 proc. było nie w pełni zaszczepionych.

Jak podkreślił cytowany przez NY1 miejski komisarz ds. zdrowia dr Dave Chokshi nawet w ostatnich tygodniach, kiedy wariant Delta doprowadził do wielu, chociaż stosunkowo łagodnych, przypadków Covid-19 u osób zaszczepionych, nieszczepione są trzykrotnie bardziej narażone na zakażenie. 13 razy częściej poddawane były hospitalizacji.

W opinii Chokshi'ego, wbrew pogłoskom, wzmacnia to dowody naukowe na to, że szczepionki skutecznie zwalczają wariant Delta. Wtórował mu burmistrz Bill de Blasio.

"Jest wiele nieporozumień, wiele błędnych informacji. Naszym zadaniem jest sprawić, by sprawy były jasne" - komentował burmistrz.

Zgodnie z miejskimi statystykami blisko 69 proc. dorosłych nowojorczyków jest w pełni zaszczepionych.

NY1 zwraca uwagę, że w ostatnich tygodniach raptownie rozprzestrzenił się w mieście wariant Delta. Zmniejszyło to odporność zaszczepionych osób na zakażenie.

Między 17 stycznia a 26 czerwca w mieście odnotowano 5543 przypadki zachorowań na Covid-19 wśród zaszczepionych mieszkańców. Zaledwie w sześć tygodni później, do 7 sierpnia, było ich już w sumie 15 tys., co stanowi prawie trzykrotny skok. Odpowiednio liczba hospitalizacji wśród osób zaszczepionych wzrosła z 669 do 1042 (36 proc.), a zgonów z 118 do 153 (23 proc.).

Statystyki wskazują zarazem na jeszcze większe zagrożenie Deltą dla osób nieszczepionych. W sześciotygodniowym okresie odnotowano 123 zgony z powodu COVID-19 (wzrost z 5478 do 5601), chociaż liczba nieszczepionych mieszkańców w tym czasie zmniejszyła się.

Chokshi apelował, by w publicznych zamkniętych pomieszczeniach nawet zaszczepieni ludzie nosili maseczki. Pozwoli to uniknąć transmisji wirusa na osoby nieszczepione, w tym małe dzieci.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski