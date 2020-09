USA: Tylko jeden zgon z powodu Covid-19 w Nowym Jorku

W stanie Nowy Jork odnotowano w ciągu ostatniej doby tylko jeden zgon z powodu Covid-19. Jest to najniższa jednodniowa liczba przypadków śmiertelnych od początku epidemii.

"To nie tylko figura retoryczna - to rzeczywistość. Zmarł tylko jeden nowojorczyk i nie zatrzymamy się, dopóki ten wynik nie będzie zerowy. Kiedy spojrzeć na to, co dzieje się w całym kraju i na świecie, jest to naprawdę niezwykłe osiągnięcie będące zasługą nowojorczyków. Składam im tą drogą gratulacje" - mówił w poniedziałek gubernator Andrew Cuomo.

Z 58 319 testów na obecność wirusa wykonanych w niedzielę w całym stanie wynik pozytywny przyniosły 573, czyli 0,98 proc. Od wybuchu epidemii w marcu w stanie Nowy Jork zarejestrowano łącznie 450 473 przypadków zakażenia SARS-CoV-2.

Cuomo poinformował, że w ciągu ostatniej doby w szpitalach było 468 pacjentów ze zdiagnozowanym Covid-19, w tym 38 nowo przyjętych. Na oddziałach intensywnej opieki medycznej przebywało 134 osób, do respiratorów są podłączone 63 osoby. Od początku epidemii zarejestrowano łącznie 25 428 ofiar śmiertelnych.

"Chciałbym podziękować nowojorczykom za ich niezwykłą postawę. Duch wspólnoty, duch jedności, a także wysiłki, jakie podejmują, uratowały dosłownie tysiące istnień ludzkich. Chronicie zdrowie nie tylko wasze i waszych rodzin, ale wszystkich nowojorczyków" - podkreślił gubernator.

Tymczasem według ABC News w ciągu ostatniej doby w 29 stanach, a także w dystrykcie stołecznym Waszyngtonu i w Portoryko, nastąpił wzrost liczby zakażeń.

W 17 amerykańskich stanach, w Waszyngtonie oraz w Portoryko odnotowano też wzrost liczby hospitalizacji. W 16 stanach i Portoryko liczba odnotowanych zgonów była wyższa niż w przeddzień.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski