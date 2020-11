USA: Tysiące seniorów zmarły w domach opieki w czasie pandemii wyniku zaniedbań, izolacji

Na każde dwie osoby, które w amerykańskich domach opieki zmarły na Covid-19, przypada jedna osoba, która zmarła przedwcześnie z innych przyczyn powiązanych z pandemią, m.in. w wyniku zaniedbań i izolacji. Łącznie takich zgonów może być nawet ponad 40 tys. - ustaliła agencja AP.

W USA na Covid-19 zmarło ponad 90 tys. osób objętych opieką długoterminową. Jak podała w czwartek agencja AP, zdaniem rzeczników ds. osób starszych pandemia spowodowała też śmierć kilkudziesięciu tysięcy innych seniorów przebywających w domach opieki, między innymi w wyniku tego, że przeciążeni pracownicy placówek nie byli w stanie zapewnić im odpowiedniej opieki.

Organizacje kontrolujące placówki opiekuńcze są zalewane doniesieniami o podopiecznych, którzy za długo przebywają w niezmienionych pieluchach, mają odleżyny, są głodni lub spragnieni. Jak podaje AP, rośnie także liczba zgonów, które według lekarzy były spowodowane nie zaniedbaniem, ale stanem psychicznym wynikającym z długiej izolacji.

Ekspert ds. domów opieki, który dla AP przeanalizował dane z 15 tys. placówek w USA, szacuje, że na każde dwie ofiary Covid-19 przebywające w domu opieki jedna osoba zmarła przedwcześnie z innych przyczyn. Od marca liczba takich zgonów, wykraczających poza normalną liczbę zgonów w domach opieki, może sięgać ponad 40 tys.

Stephen Kaye, profesor z Uniwersytetu Kalifornijskiego, który przeprowadził analizę, powiedział, że domy opieki mają zbyt mało pracowników, by zapewnić odpowiednią opiekę w czasie pandemii. Porównując wskaźniki śmiertelności w domach dotkniętych Covid-19 z tymi, w których nie było zakażeń, Kaye odkrył, że im bardziej wirus rozprzestrzeniał się w placówce, tym wyższa była liczba zgonów odnotowanych z innych powodów.

Sugeruje to, iż osoby, które nie były zakażone koronawirusem, mogły nie otrzymać odpowiedniej opieki, bo pracownicy zajmowali się chorymi lub sami zachorowali i byli na zwolnieniach, przez co brakowało personelu.

W marcu, kiedy zamknięto placówki w całym kraju, do inspektorów napływały doniesienia nie tylko o poważnych obrażeniach w domach opieki takich jak upadki, ale też o pozornie banalnych problemach, które powodowały poważne zagrożenie dla zdrowia.

Mairead Painter, rzeczniczka ds. opieki długoterminowej w stanie Connecticut, powiedziała, że w związku z odcięciem dostępu do dentystów osoby ze źle dopasowanymi protezami nie mogły liczyć na pomoc, co przyczyniło się do wzrostu liczby przypadków niedożywienia.

Ze względu na to, że do placówek nie mieli wstępu także bliscy, zabrakło osób, które wcześniej pomagały m.in. przy karmieniu, kąpielach czy ubieraniu podopiecznych. "Nie sądzę, że ktokolwiek naprawdę rozumiał, ile czasu przyjaciele i rodzina, wolontariusze i inne osoby spędzały w domu opieki i wspomagały opiekunów" - powiedziała Painter.

Cheryl Hennen, rzeczniczka ds. opieki długoterminowej w Minnesocie, powiedziała, że napłynęły do niej dziesiątki skarg dotyczących odleżyn, odwodnienia, utraty wagi i innych zaniedbań w różnych placówkach. Jedno ze zgłoszeń dotyczyło mężczyzny, który zmarł w wyniku zadławienia, gdy pozostał bez nadzoru podczas posiłku.