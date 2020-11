USA: U bukmacherów znowu faworytem wyborów jest Biden

Demokrata Joseph Biden, po kolejnej zmianie trendów w trakcie liczenia głosów, jest faworytem bukmacherów do wygranej w wyborach prezydenckich w USA. Na portalu Betfair stawiając na niego dolara - można zarobić 1,65, a na Bwin – 1,6. To znacznie mniej niż stawiając na prezydenta Tumpa.

Ok. godz. 12 czasu polskiego kursy w przypadku prezydenta Donalda Trumpa wynosiły - 2,52 na Betfair i 2,3 na Bwin, co oznacza, że jego zwycięstwo jest uważane za mniej prawdopodobne, bo w przypadku jego wygranej zarobić można więcej.

W tego typu zakładach, gdy szanse na wygraną maleją stawka idzie w górę.

To kolejna zmiana trendu, bo kilka godzin wcześniej, bukmacherzy stawiali jednak na Trumpa jako prawdopodobnego zwycięzcę wyścigu prezydenckiego. Wyniki wyborów w USA wciąż nie są rozstrzygnięte i toczy się zacięta walka o kluczowe stany. Biden ma duże szanse na wzięcie stanu Wisconsin, którym cztery lata temu Trump miał przewagę blisko 20 tys. głosów.

Jeśli Biden wygra w Wisconsin, to, biorąc pod uwagę, że zwyciężył w Arizonie, do prezydentury potrzebowałby zwycięstwa w co najmniej jednym z czterech stanów - Pensylwanii, Michigan, Karolinie Północnej lub Georgii.

just/ kgod/