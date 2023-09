USA: U nowojorskich weteranów odbyło się Narodowe Czytanie "Nad Niemnem" Orzeszkowej

Siedziba Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej (SWAP) na Manhattanie w Nowym Jorku była sceną sobotniego Czytania Narodowego, akcji zainaugurowanej w roku 2012 w Polsce. Do tegorocznej edycji wybrano "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.

Współzałożycielka organizatora akcji w Nowym Jorku, Przytuliska Literacko-Artystycznego Elżbieta Kieszczyńska, znana z wielu spotkań literackich, właścicielka księgarni EK Polish Bookstore podkreśliła, że idea Narodowego Czytania jest jedną z najpiękniejszych w wolnej Polsce.

"Pomysł, by w parkach, bibliotekach, szkołach, na placach gromadzili się ci, którzy mają ochotę czytać z tymi, którzy chcą słuchać polskiej literatury, jest wspaniały" - oceniła.

Wskazała na znaczenie faktu, że wydarzenie odbywa się u weteranów. Są tam regały z książkami należącymi wcześniej do ich prywatnych księgozbiorów. "To oni uważali, że nie można żyć bez książek. To oni również wydawali wspomnienia z czasów wojny, czy też dzieje jednostek, w których służyli" - wyjaśniła Kieszczyńska.

Konsul Wawrzyn Warkocki zwrócił uwagę, że prezydent Andrzej Duda zawsze wspomaga akcje czytelnicze. W nawiązaniu do książki Orzeszkowej zauważył, że np. opisy przyrody w "Nad Niemenem" są do dzisiaj dla czytelników poruszające.

Wśród kilkunastu osób czytających utwór Orzeszkowej był piosenkarz, kompozytor i poeta Stan Borys. Wzywał w rozmowie z PAP, aby kultywować słowo polskie zawarte w takich utworach jak "Nad Niemnem".

"Jest dla mnie zaszczytem, że mogłem brać udział w tym wydarzeniu. Czytało ze mną kilkanaście osób łącznie z ponad stuletnim Fryderykiem Dammontem, wywiezionym w czasie okupacji na zsyłkę do Rosji. Było to fantastyczne doświadczenie i poczucie dobra, które płynie z kontaktu z książką" - akcentował Borys.

Pośród czytających w sobotę znaleźli się nauczyciele akademiccy: Grażyna Drabik, Anna Frajlich-Zając i Czesław Karkowski. Były też m.in. redaktor naczelne "Nowego Dziennika" Jola Wysocka i "Kuriera Plus" Zofia Kłopotowska. Spotkanie prowadziła współzałożycielka Przytuliska Literacko-Artystycznego Ella Wojczak.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski