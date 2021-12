USA: Uczestnik styczniowego ataku na Kapitol zbiegł na Białoruś

Kalifornijczyk oskarżony o napaść na policję podczas szturmu na Kapitol 6 stycznia br., w trakcie którego używał metalowego płotka jako tarana, zbiegł z USA. Prokuratorzy federalni potwierdzili w piątek, że schronienie znalazł on prawdopodobnie na Białorusi.

Przeciwko 49-letniemu Evanowi Neumannowi postawiono w piątek 14 zarzutów w sprawach kryminalnych. Odnoszą się one do udziału w ataku na Kapitol w grupie zwolenników ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa. Zarzuty stanowią rozszerzenie aktu oskarżenia pierwotnie skierowanego przeciwko Neumannowi w marcu.

Jak twierdzi prokuratura, nagrania z kamer potwierdzają, że Neumann brał udział w zamieszkach. Na filmie wideo widać jak zakłada maskę gazową stojąc w pobliżu policji koło barykad ustawionych przed gmachem Kapitolu.

"Według dokumentów złożonych w sprawie, Neumann zdejmuje później maskę gazową i krzyczy do policji: +Jestem gotów umrzeć, a wy?", po czym atakuje kilku funkcjonariuszy: rzuca się na nich, używając barykady jako taranu" - pisze Reuters.

Jak dodaje Neumann nie stawił się w sądzie w tej sprawie. Uciekł ze Stanów Zjednoczonych 16 lutego.

"Uważa się, że przebywa on na Białorusi" - podało biuro prokuratora okręgowego w Dystrykcie Kolumbii.

Dziennik "Daily Beast" informował o wystąpieniu Neumanna w zeszłym miesiącu w specjalnym programie białoruskiej telewizji państwowej oraz w rosyjskim kanale Russia Today. 49-letni Amerykanin, właściciel firmy, ojciec dwójki dzieci, ujawnił, że stara się o azylu polityczny na Białorusi, ponieważ jego zdaniem Stany Zjednoczone, nie są już krajem prawa i porządku.

Z enuncjacji Neumanna przedstawionych w rosyjskojęzycznych mediach wynika, że najpierw poleciał do Włoch, skąd pociągiem przedostał się do Szwajcarii. Tam wynajął samochód, by przez Niemcy dotrzeć do Polski. Gdy dotarł w końcu na Ukrainę, zamieszkał w wynajętym mieszkaniu. Po czterech miesiącach ukrywania się w Żytomierzu, Neumanna zaniepokoiła inwigilacja SBU, w związku z czym zdecydował się na ucieczkę. Przekroczył granicę z Białorusią wędrując pieszo przez bagna zamkniętego obszaru wokół czarnobylskiej elektrowni atomowej.

W 20021 r. o azyl polityczny na Białorusi wnioskowało w sumie trzech obywateli USA. Neumann jest przy tym jedynym międzynarodowym zbiegiem, któremu postawiono zarzuty w związku z zamieszkami na Kapitolu - pisze w komentarzu Reuters.

Za napaść na organy ścigania lub utrudnianie im działań podczas odpierania ataku na Kapitol 6 stycznia oskarżonych jest ponad 220 osób. Zamieszki zakłóciły wspólną sesję Kongresu mającą na celu formalne zatwierdzenia zwycięstwa Joe Bidena, który pokonał Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w listopadzie 2020 roku.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski