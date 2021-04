USA: Udar przyczyną śmierci strażnika Kapitolu, który zmarł po szturmie na Kongres

Przyczyną śmierci 7 stycznia strażnika Kapitolu Briana Sicknicka był udar - poinformował w poniedziałek główny lekarz sądowy Dystryktu Kolumbii. Dzień wcześniej funkcjonariusz starł się z atakującymi Kongres zwolennikami ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa.

W rozmowie z dziennikiem "Washington Post" lekarz sądowy Francisco J. Diaz przekazał, że podczas sekcji zwłok nie znaleziono dowodów na to, by 42-letni funkcjonariusz zginął w wyniku podtrucia gazem czy obrażeń wewnętrznych lub zewnętrznych.

Doktor przyznał, że Sicknick był jednym ze strażników, którzy 6 stycznia starli się z tłumem, który siłą wtargnął na Kapitol i ocenił, że wydarzenia te "wpłynęły na jego stan".

Funkcjonariusz miał dwa udary. Nie jest wiadomo czy wcześniej chorował.

Śmierć z przyczyn naturalnych oznacza, że prokuratorom federalnym trudno będzie postawić zarzuty zabójstwa w sprawie Sicknicka - odnotowuje Reuters.

Do tej pory zarzuty napadnięcia na Sicknicka postawiono dwóm mężczyznom. Oskarżeni mieli spryskać strażnika Kapitolu i jego dwóch kolegów gazem, prawdopodobnie środkiem na odstraszanie niedźwiedzi.

Wcześniej straż Kapitolu informowała, że Sicknick "został ranny podczas fizycznej walki z demonstrantami". W trakcie szturmu funkcjonariusz wrócił do swojego biura, gdzie zasłabł, i został przewieziony do szpitala. Zmarł następnego dnia, zwiększając liczbę ofiar śmiertelnych ataku na Kapitol do pięciu.

Prochy strażnika wystawiono na początku lutego na kilka godzin w Rotundzie amerykańskiego parlamentu; hołd oddał mu prezydent Joe Biden. Funkcjonariusz został pochowany na wojskowym Cmentarzu Narodowym w Arlington pod Waszyngtonem.