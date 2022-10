USA udzielą pomocy Kubie w usuwaniu skutków huraganu Ian

Administracja prezydenta Joe Bidena przeznaczy 2 mln dolarów na pomoc Kubie w usuwaniu skutków huraganu Ian - poinformował we wtorek Departament Stanu.

Jak oświadczył rzecznik Departamentu Stanu Ned Price USA będą współpracować z niezależnymi organizacjami i za ich pośrednictwem przekażą pomoc.

"Jesteśmy razem z narodem kubańskim przy pracy w odbudowie po tej katastrofie" - powiedział Price.

Minister spraw zagranicznych Kuby Bruno Rodriguez wyraził wdzięczność za pomoc wpisem na Twitterze.

Komunistyczny rząd Kuby zwrócił się we wrześniu do Waszyngtonu o pomoc po tym jak huragan Ian doprowadził do awarii systemu energetycznego na całej wyspie liczącej 11 mln mieszkańców. Żywioł zabił trzy osoby a kilka tysięcy zmusił do ewakuacji.

Prezydent Biden zapowiadał "nowe otwarcie" w stosunkach z Kubą, praktycznie zamrożonych za prezydentury Donalda Trumpa. Jednak masowe represje władz kubańskich wobec antyrządowych demonstrantów w lipcu br. spowodowały, że zamiast tego Waszyngton zastosował nowe sankcje.