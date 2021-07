USA układają na nowo cyfrowe puzzle na Indopacyfiku

11 lipca Bloomberg doniósł o rozmowach, jakie mają prowadzić przedstawiciele USA z ich odpowiednikami w krajach regionu Indopacyfiku w sprawie umowy regulującej zasady świadczenia usług w cyberprzestrzeni i handlu cyfrowego. Dokument znany jest pod roboczą nazwą Digital Trade Deal. Projekt ten jest we wstępnej fazie przygotowań i wedle doniesień agencji może dotyczyć na razie takich państw jak Australia, Kanada, Chile, Japonia, Nowa Zelandia i Singapur.

USA wracają do gry

Pierwotnie to USA były motorem integracji handlowej w Azji i na Pacyfiku. W ostatnim dziesięcioleciu kwestie umów o wolnym handlu stały się jednak politycznie bardzo kontrowersyjne w Stanach Zjednoczonych. Dla Waszyngtonu korzystne było to, że wiązały silniej inne gospodarki z amerykańską i były platformą do ekspansji dla koncernów z USA. Jednak umowy te prowadziły również do przenoszenia produkcji i związanych z nią miejsc pracy do państw o niższych kosztach zatrudnienia. W następstwie import wyprodukowanych poza USA towarów pogłębiał deficyt handlowy Ameryki.Z tych ostatnich powodów administracja prezydenta Trumpa wycofała w 2017 r. USA z negocjacji transpacyficznego porozumienia handlowego (TPP). Wcześniej promował je prezydent Obama jako sposób na przeciwstawienie się gospodarczej ekspansji Chin i ożywienie gospodarek regionu.Pozostałe państwa negocjujące TPP, w tym Japonia, Australia, Kanada i Chile, zawarły układ CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership). Z drugiej strony między państwami Azji Południowo-Wschodniej (APEC) a ich partnerami handlowymi, takimi jak Australia, Korea Południowa, Japonia i Nowa Zelandia zawarto w zeszłym roku układ RCEP. Największą gospodarką objętą porozumieniem są Chiny.Czytaj również: Japonia odrywa łańcuchy dostaw od Chin Zdaniem “South China Morning Post” pierwsze reakcje państw Azji Południowo-Wschodniej są raczej ostrożne. Znaczącą pozycję rynkową w handlu i usługach cyfrowych zdobyły tam podmioty, których akcjonariuszami są chińskie Alibaba i Tencent. Ci giganci niechętnie patrzą na konieczność podporządkowania się regulacjom pochodzącym pośrednio z Waszyngtonu.Jeśli amerykański pomysł na cyfrowy układ handlowy na Indopacyfiku zmaterializuje się, a RCEP wejdzie po ratyfikacji w życie, na Indopacyfiku mogą równolegle funkcjonować trzy reżimy handlowe. Po pierwsze RCEP, skupiony na handlu towarami, z największą gospodarką chińską. Po drugie układ handlowo-inwestycyjny CPTPP, w którym nie ma żadnej z dwóch największych ekonomii globu. Po trzecie zaś Digital Trade Deal, w którym niekwestionowanym liderem byłyby USA. Handel usługami cyfrowymi jest bowiem w Ameryce politycznie mniej kontrowersyjny, gdyż mniej obciąża bilans handlowy USA i nie naraża na utratę miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych.