USA: Ukraińcy wśród zdobywców tegorocznych nagród Pulitzera

Pracujący dla AP Ukraińcy - dziennikarz wideo Mścisław Czernow, fotograf Jewhen Małoletka i producentka wideo Wasylisa Stepanenko otrzymali w poniedziałek nagrodę Pulitzera "Za służbę publiczną". W kategorii „Reportaż międzynarodowy” wyróżniono dziennikarza Stasia Kozljuka z "New York Timesa".

Najbardziej prestiżową ze wszystkich Pulitzerów jest nagroda "Za służbę publiczną". Zwycięzców uznano za odważnych reporterów z oblężonego miasta Mariupol, którzy "dali świadectwo rzezi cywilów podczas inwazji Rosji na Ukrainę."

W kategorii "Reportaż międzynarodowy" uhonorowano dziennikarzy "NYT", opisujących wydarzenia w Buczy będącej pod rosyjskim ostrzałem. W szczególności wymieniono Kozljuka.

Za "Wiadomości z ostatniej chwili" nagroda przypadła "Los Angeles Times" za relację o ujawnieniu potajemnie nagranej rozmowy urzędników miejskich, w której znalazły się rasistowskie komentarze.

W kategorii "Dziennikarstwa wyjaśniającego" Caitlin Dickerson z The Atlantic wyróżniono za rozliczenie polityki administracji byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, która siłą oddzielała dzieci migrantów od ich rodziców, co skutkowało nadużyciami, które utrzymują się pod rządami obecnej administracji.

Za "Dziennikarstwo śledcze" nagrodzono zespół "The Wall Street Journal" za raporty o finansowych konfliktach interesów wśród urzędników 50 agencji federalnych, ujawnianie kupujących i sprzedających akcje, które regulowali, oraz naruszenie etyki przez tych, którym powierzono ochronę interesu publicznego.

W kategorii "Reportaż krajowy" nagroda trafiła do Caroline Kitchener z "The Washington Post" za relację na temat konsekwencji obalenia orzeczenia Roe v. Wade, dającego Amerykankom konstytucyjne prawo do aborcji.

Nowojorski Uniwersytet Columbia przyznaje Nagrody Pulitzera Od ponad 100 lat. Honoruje osiągnięcia w dziedzinie dziennikarstwa, literatury i dramatu oraz muzyki. Pulitzery są uznawane w USA za najbardziej prestiżowe nagrody w tych dziedzinach.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski