USA: Ukraińscy żołnierze w Oklahomie rozpoczynają szkolenie z obsługi Patriotów

Ukraińscy żołnierze przybyli w niedzielę do amerykańskiej bazy wojskowej w stanie Oklahoma, aby szkolić się w obsłudze systemu obrony powietrznej Patriot, który Waszyngton dostarczy Kijowowi - poinformował w poniedziałek dowódca bazy Fort Still Curtis King.

"Żołnierze armii ukraińskiej przybyli tutaj, do bazy wojskowej Fort Still, aby rozpocząć szkolenie w zakresie obrony przeciwlotniczej" - powiedział King w rozmowie z Fox News. "To szkolenie będzie koncentrować się na obsłudze i konserwacji systemu przeciwlotniczego Patriot" - dodał.

10 stycznia amerykańskie ministerstwo obrony informowało, że szkolenie w Oklahomie ma objąć od 90 do 100 ukraińskich żołnierzy. "Po dostarczeniu Ukrainie Patriot przyczyni się do wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej" - mówił rzecznik Pentagonu, generał Pat Ryder.

"Spodziewamy się, że szkolenie Ukraińców z tego złożonego systemu potrwa kilka miesięcy" - wyjaśniała 10 stycznia Laura Cooper z Pentagonu.

Fort Sill jest jednym z czterech podstawowych ośrodków szkoleniowych sił zbrojnych USA i siedzibą szkoły artylerii polowej, która kształci żołnierzy od ponad wieku.

USA dostarczą Ukrainie jedną baterię Patriot, która obejmuje sprzęt do wytwarzania energii, komputery, system kontroli oraz osiem wyrzutni. Bateria jest obsługiwana przez około 90 żołnierzy.