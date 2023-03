USA: Ulewy i powodzie w Kalifornii - zginęły co najmniej dwie osoby

W rezultacie utrzymujących się ulew i powodzi w Kalifornii zginęły do piątku co najmniej dwie osoby. Blisko 9,5 tysiąca objęto nakazem ewakuacji, a ok. 25 milionów alertem powodziowym.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Dyrektor stanowego biura ds. akcji ratunkowych, Nancy Ward, potwierdziła, że z powodu pogody z dwie osoby poniosły śmierć. Dla ludzi zmuszonych do opuszczenia domów w dziewięciu hrabstwach otwarto schrony.

Według władz, na które powołuje się CNN, 25 mln ludzi jest objętych alertem powodziowym. Zakłady energetyczne PowerOutage.us przyznały, że 25 tysięcy ich klientów pozostaje bez prądu.

Prezydent Joe Biden zatwierdził wniosek gubernatora Gavina Newsoma o ogłoszenie w Kalifornii stanu wyjątkowego. Otwiera to drogę do federalnej pomocy finansowej.

CNN podała, że w akcji ratunkowej uczestniczy m.in. Gwardia Narodowa. Stanowy departament transportu skierował ok. 4 tysięcy ludzi do usuwania skutków nawałnic i powodzi.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski