USA: Umiarkowane spadki na Wall Street po dwóch dniach mocnych wzrostów

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się umiarkowanymi spadkami głównych indeksów, które oddały cżęść zysków po dwóch poprzednich dniach mocnych wzrostów. Inwestorzy analizują jastrzębie wypowiedzi części członków Fed.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 211 punktów, czyli 0,63 proc. i wyniósł 33.536,70 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,89 proc. i wyniósł 3.957,25 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 1,14 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.196,22 pkt.

W skali całego ubiegłego tygodnia indeks Dow zyskał ponad 5 proc., czyli najmocniej od końca czerwca 2022 roku.

"Na rynku nastąpiła znacząca zmiana, a inwestorzy coraz bardziej są otwarci na ryzyko w różnych klasach aktywów. Wskaźniki techniczne uległy znacznej poprawie, a nastroje inwestorów, dynamika zmian, ich szeroki zakres i bilans czynników ryzyka wykazały polepszenie" - powiedział Mark Hackett, szef badań inwestycyjnych Nationwide.

Inwestorzy analizują jastrzębie komentarze bankierów z Fedu. Gubernator Fed Christopher Waller ostrzegł, że decydenci z Rezerwy Federalnej mają jeszcze "długą drogę do przejścia", zanim zakończą cykl podwyżek stóp procentowych.

Waller wskazał jednak, że chociaż podwyżki stóp procentowych w USA będą jeszcze trwały jakiś czas, to Fed może zacząć rozważać mniejsze podwyżki stóp procentowych - o 50 pkt. bazowych zamiast dotychczasowych 75 pb., podczas swoich następnych posiedzeń - w grudniu lub na kolejnym spotkaniu.

Kontrakty terminowe wskazują, że stopa procentowa w USA wzrośnie o 50 pb. do przedziału 4,25-4,50 proc. w grudniu.

"Niespodzianka ze spadkiem CPI w USA w październiku jest zgodna z szeroką gamą danych wskazujących na spadek globalnej inflacji, co powinno zachęcić do złagodzenia tempa zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed. Ten pozytywny przekaz musi zostać jednak złagodzony przez uznanie, że obniżenie inflacji będzie zbyt małe, aby banki centralne mogły uznać misję za zakończoną, dlatego dalsze zacieśnienie jest prawdopodobnie w drodze" - powiedział Bruce Kasman, szef badań ekonomicznych w JPMorgan.

"Przesłanie Fedu dociera do nas głośno i wyraźnie, a inwestorzy powinni wstrzymać się, jeśli chodzi o oczekiwania co do luźniejszej polityki pieniężnej w USA" - powiedziała Susannah Streeter, starsza analityczka ds. inwestycji i rynków w Hargreaves Lansdown.

Goldman Sachs podał, że spodziewa się znaczącego spadku inflacji w USA w przyszłym roku z powodu złagodzenia ograniczeń w łańcuchu dostaw, szczytowej inflacji na rynku najmu i wolniejszego wzrostu płac. Według najnowszej projekcji Goldman Sachs inflacja PCE spadnie na koniec 2023 r. do 2,9 proc. z 5,1 proc. obecnie.

Między USA i Chinami nie musi dojść do nowej zimnej wojny, a oba kraje uważają użycie broni jądrowej za całkowicie nie do przyjęcia - powiedział w prezydent USA Joe Biden po spotkaniu z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Dodał, że najważniejsze w relacji między mocarstwami będzie uniknięcie nieporozumień i mylnych ocen co do intencji każdej ze stron, wobec czego obaj przywódcy zgodzili się, by każdy problem dwustronny rozwiązywać bezpośrednio w rozmowach między członkami gabinetów.

Biden zdał relację z rozmowy z Xi podczas konferencji prasowej. Jak stwierdził, była ona szczera i bezpośrednia, i obaj dobrze się rozumieją.

Pytany, czy spodziewa się rychłej inwazji Chin na Tajwan, Biden odpowiedział przecząco.

Władze Chin ogłosiły w poniedziałek rekordowe bilanse Covid-19 w Pekinie i szeregu innych dużych metropolii. Ponad 4 tys. infekcji wykryto w Kantonie, gdzie lockdown rozszerza się na kolejne obszary. Rośnie też ognisko w Chongqingu na zachodzie kraju

Ze spółek podczas poniedziałkowej sesji rosły akcje Tyson Foods. Przychody w III kw. wyniosły 13,74 mld USD wobec oczekiwanych 13,47 mld USD.

Inni detaliści jak Walmart, Home Depot, Target, Lowe's, Macy's i Kohl's również mają opublikować wyniki kwartalne w tym tygodniu.

Akcje Advanced Micro Devices rosły o 4 proc. po tym, jak UBS i Baird podniosły rekomendacje dla akcji spółki.

Tesla zniżkowała około 1 proc. po tym, jak Bank of America obniżył cenę docelową dla akcji spółki do 275 USD z 325 USD. Bank nie spodziewa się odbicia popytu na samochody elektryczne w 2023 r.

Hasbro spadło kilka proc. Bank of America obniżył rekomendację dla akcji spółki do "niedoważaj" z "przeważaj".

Akcje Oatly zniżkowały o 13 proc. Strata na akcję spółki w III kw. była wyższa od oczekiwań.

Rentowność 10-letnich UST rosła o 5 pb. do 3,88 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rosła o 2 pb. do 4,06 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -53 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -34 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 87,01 USD za baryłkę, po spadku o 2,14 proc., a styczniowe futures na Brent zniżkują o 1,74 proc. do 94,34 USD/b.