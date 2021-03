USA: Urodziny Chopina w nowojorskim konsulacie RP

W hołdzie Fryderykowi Chopinowi, z okazji przypadającej 22 lutego rocznicy jego urodzin, polski konsulat w Nowym Jorku zaprezentował koncert z udziałem trio jazzowego Makowicz-Medyna-Dingler Jazz Ensemble oraz pianistek Magdaleny Stern-Baczewskiej i Maxine Park. Stanowił swoistą podróż przez różne interpretacje muzyki kompozytora.

"Świętujemy urodziny Chopina w pewnym sensie podwójnie. W ubiegłym roku jego 210 urodziny przypadły w szczycie pandemii przez co odwołano wiele uroczystości, w tym Konkurs Chopinowski. W tym roku mamy 211 rocznicę i jest to doskonała okazja, żeby przypomnieć, że był Polakiem, co wbrew pozorom nie dla każdego jest oczywiste, jaki miał wpływ na muzykę nie tylko swojego pokolenia, ale wszystkie, które po nim nastąpiły" - powiedział PAP konsul generalny RP Adrian Kubicki.

Piątkowy wieczór wypełniły utwory wykonywane przez artystów reprezentujących różne pokolenia, style i sposoby interpretacji Chopina. Koncert zainaugurował występ pianistki i profesor Columbia University Stern-Baczewskiej występującej m.in. w Carnegie Hall, Davies Symphony Hall, a także w Europie i Chinach. Wykonała Nokturn Des-dur, op. 27. nr 2, Mazurek fis-mol op. 59 oraz Polonez As-dur op. 53.

"Kierowałam się przy wyborze repertuaru wręcz cudownym zbiegiem okoliczności. Manuskrypty dwóch z trzech utworów, które zaprezentowałam rezydują aktualnie w Bibliotece i Muzeum Morgana sąsiadującej z konsulatem generalnym. Natomiast manuskrypt poloneza wystawiony jest dla publiczności w tej bibliotece. Czułam dzisiaj szczególną więź z tym ponadczasowym eleganckim dziełem Chopina" - powiedziała PAP po koncercie pianistka.

Swoją interpretację dzieł polskiego kompozytora przedstawiła amerykańska nastolatka Maxine Park. Jest laureatką nagród na wielu konkursach, w tym Steinway Society of Massachusetts Piano. W 2016 i 2018 roku występowała w Busku-Zdroju na Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim "Lato z Chopinem".

Koncert zamknął występ trio Makowicz-Medyna-Dingler Jazz Ensemble. Mieszkający w Ameryce Adam Makowicz, który został w czwartek uhonorowany Złotym Fryderykiem - prestiżową nagrodą polskiego przemysłu muzycznego, znany jest także z autorskich adaptacji utworów Chopina.

Pianista także w piątkowy wieczór przedstawił z zespołem swoje interpretacje utworów polskiego kompozytora.

"Mamy dylemat w okresie pandemii. Z jednej strony chcemy, żeby wszyscy byli bezpieczni, a z drugiej nie ustajemy w wysiłkach, aby promować Polskę. Świat się nie zatrzymuje i wymaga różnej aktywności. Stosujemy formułę hybrydową. Próbujemy się też doskonalić w sferze Internetu. Przygotowaliśmy też pierwszą, jak sądzę bardzo profesjonalną transmisję pod względem dźwiękowym i wideo w kanałach społecznościowych" - powiedział PAP Kubicki.

Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. akredytowani w Nowym Jorku przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i konsularnego. Przybyli dyrektorzy nowojorskich instytutów kultury z różnych krajów, instytucji kulturalnych, jak muzea i biblioteki oraz przedstawiciele świata biznesu.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski