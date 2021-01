USA: Ustępujący prezydent Donald Trump wylądował na Florydzie

Samolot Air Force One z ustępującym amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem i jego rodziną na pokładzie wylądował na Florydzie - poinformowała w środę agencja AP. Trump zamierza tam zamieszkać w resorcie Mar-a-lago, którego jest właścicielem.

Przed ostatnim lotem Air Force One Trump wygłosił krótkie przemówienie pożegnalne w bazie wojskowej Joint Base Andrews w stanie Maryland. Podziękował w nim najbliższym i ocenił że prezydentura była dla niego zaszczytem i życzył sukcesów nowej administracji.

Opuszczając Biały Dom w środę rano Trump zostawił w Gabinecie Owalnym list dla swojego następcy - Joe Bidena, kontynuując tradycję zapoczątkowaną w 1989 r. przez ustępującego ze stanowiska prezydenta Ronalda Reagana.

Trump zerwał natomiast z inną tradycją - nie zaprosił zwycięzcy wyborów do Białego Domu; zrezygnował także z udziału w inauguracji swojego następcy. Do tej pory nie pogratulował swojemu rywalowi i wciąż utrzymuje, że podczas wyborów prezydenckich w listopadzie ub.r. dochodziło do fałszerstw.