USA: Uwięzieni w błocie uczestnicy festiwalu Burning Man będą mogli wrócić do domu w poniedziałek

Organizatorzy popularnego festiwalu Burning Man przekazali, że w poniedziałek drogi wyjazdowe z tymczasowego miasteczka mogą zostać otwarte po tym, jak obfite deszcze zamieniły pustynię w błoto i odcięły od świata ponad 70 tys. uczestników odbywającej się w północnej Nevadzie imprezy. Władze badają przyczyny śmierci jednej osoby.

Jak powiedzieli organizatorzy w oświadczeniu wydanym w niedzielną noc, nadzieję na ponowne otwarcie dróg daje prognoza zapowiadające słońce przez cały ostatni dzień imprezy. W niedzielę nad pustynią Black Rock w Nevadzie wciąż utrzymywała się mżawka, a drogi były nieprzejezdne ze względu na gęste błoto. Z powodu deszczu na poniedziałek przełożono też kulminacyjny punkt imprezy, spalenie wielkiej kukły.

Ponad 72 tys. uczestników festiwalu zostało odciętych od świata po tym, jak w sobotę na miejsce festiwalu zlokalizowanego na wyschniętym dnie jeziora spadł obfity deszcz, zamieniając teren w olbrzymie błotnisko. Władze badają śmierć 40-letniego mężczyzny, który zmarł w trakcie deszczu, lecz zdaniem organizatorów, zgon nie miał związku z pogodą. Biały Dom przekazał w niedzielę, że o problemach na festiwalu poinformowany został prezydent Joe Biden

Imprezowiczom poradzono, by zachowywali zapasy. Część z nich, w tym popularny komik Chris Rock opuściła Black Rock na piechotę, przedzierając się przez kilka kilometrów lepkiego błota. Według "New York Timesa" ci, którzy próbowali wyjechać kamperami, ugrzęźli w błocie. CNN zauważa, że mimo korzystnych prognoz, wielu festiwalowiczów prawdopodobnie nie będzie mogło wrócić do domów do wtorku ze względu na gigantyczne korki, które zwykle tworzą się pod koniec imprezy.

Burning Man to coroczny festiwal, promujący m.in. "radykalną samodzielność" którego początki sięgają 1986 r. Dziś skupia wielu artystów, celebrytów, przedstawicieli biznesowych i technologicznych elit.