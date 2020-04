USA uznały za organizację terrorystyczną Rosyjski Ruch Imperialny

Stany Zjednoczone uznały za organizację terrorystyczną działającą w Rosji skrajnie nacjonalistyczną grupę Rosyjski Ruch Imperialny, głoszącą idee wyższości białej rasy - podała w poniedziałek agencja Reutera powołując się na przedstawiciela Departamentu Stanu.

Według dziennika "New York Times" jest to pierwsza organizacja głosząca hasła wyższości rasy białej, wobec której władze USA zastosowały termin "organizacja terrorystyczna". Ma być to dowodem, że obecna administracja poważnie traktuje zagrożenie terrorystyczne, którego źródłem są wyznawcy takich teorii.

Rosyjski Ruch Imperialny znany jest w Rosji głównie w Petersburgu. Organizacja ta podaje, że jej głównym celem jest odbudowanie samodzierżawia jako formy rządów w Rosji "najbardziej odpowiadającej rosyjskim tradycjom narodowym, historycznym, politycznym i religijnym".

Wiadomo o jej wsparciu dla neonazistów w Skandynawii - w 2017 roku grupa ta figurowała w procesie w Szwecji, w którym trzej mężczyźni oskarżeni zostali o przygotowywanie aktów przemocy wobec imigrantów. Media pisały wówczas, że oskarżeni odwiedzili Petersburg i brali tam udział w organizowanych przez Rosyjski Ruch Imperialny obozach szkoleniowych.

Rosyjski magazyn "The New Times" przywołuje oceny, według których zwolennicy Rosyjskiego Ruchu Imperialnego wspierali prorosyjskich separatystów w Donbasie. Zarazem, organizacja ta nie jest jednak uznawana za popieraną przez władze Rosji - dodaje to czasopismo.