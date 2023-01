USA: W 2021 r. szkody w wyniku tornad, huraganów i pożary kosztowały Amerykę 165 mld dolarów

Duże katastrofy wywołane przez ekstremalne zjawiska pogodowe kosztowały Amerykę w 2021 roku ponad 165 miliardów dolarów. Do najbardziej niszczycielskich z nich należał huragan Ian, który jesienią nawiedził południe USA.

Krajowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA) uznała za najbardziej dewastujące żywioły huragan 4 kategorii Ian, suszę w zachodnich stanach oraz szybko rozprzestrzeniające się pożary na Alasce.

Szkody związane z Ianem sięgały 112,9 mld dolarów. Większe spowodowały tylko huragan Harvey w 2017 roku i huragan Katrina w 2005 roku.

Według NOAA kataklizmy związane z pogodą i klimatem spowodowały w ub.r. śmierć co najmniej 474 osób. Koszty finansowe, ponad 165 mld dolarów, były trzecie co do wielkości od 1980 roku.

Jak podkreślił dziennik "Wall Street Journal" średnia temperatura na przestrzeni całego roku w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych wyniosła w 2022 roku 11,8 stopni Celsjusza. Była wyższa niż przez dwie trzecie historii kraju. 2021 rok był czwartym najcieplejszym rokiem w historii, ze średnią roczną 12,5 stopnia Celsjusza.

W 2022 roku, w wyniku pożarów w Ameryce spłonęło ponad 3 mln hektarów, co jest bliskie średniej krajowej. W Nowym Meksyku pożary Calf Canyon i Hermits Peak pochłonęły ponad 138 tys. hektarów, najwięcej w historii.

W październiku 2022 roku na aż 63 proc. terytorium USA panowała susza. Stanowiło to największy obszar kraju dotknięty niskimi opadami od 2012 roku.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski